ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８６、伊８３ｂｐと逆転状態に、仏政局不安で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.734
フランス　　　3.592（+86）
イタリア　　　3.565（+83）
スペイン　　　3.277（+54）
オランダ　　　2.896（+16）
ギリシャ　　　3.415（+68）
ポルトガル　　　3.136（+40）
ベルギー　　　3.301（+57）
オーストリア　3.038（+30）
アイルランド　3（+27）
フィンランド　3.112（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）