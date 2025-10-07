ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８６、伊８３ｂｐと逆転状態に、仏政局不安で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.734
フランス 3.592（+86）
イタリア 3.565（+83）
スペイン 3.277（+54）
オランダ 2.896（+16）
ギリシャ 3.415（+68）
ポルトガル 3.136（+40）
ベルギー 3.301（+57）
オーストリア 3.038（+30）
アイルランド 3（+27）
フィンランド 3.112（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
