「そこから先は地獄」三組の夫婦による地獄のような三角不倫を描く愛憎劇 今夜スタート 伏線が散りばめられたTVerオリジナルストーリーの配信も決定
本日10月7日（火）24時24分スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。
本作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた純粋で真面目な主人公・矢嶌莉沙（井桁弘恵）が、妻からの暴力に苦しむ美しい男・城内涼（豊田裕大）と出会う。「彼を救いたい」という気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は不倫関係へと堕ちていく。
現実離れしているような…それでいて当たり前にある、人間の「愛と欲望」そして「共依存と裏切り」が絡み合い、ついには主要登場人物の中の“誰か”が死ぬ。三組の夫婦による、地獄のような三角不倫が今夜始まる。人間の醜い心理を描き出す細やかな人物描写、先の読めないハラハラドキドキの展開を、ぜひお見逃しなく！
第一話 あらすじ：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/story/
◆伏線回収も！TVerオリジナルストーリー「そこらじゅうが地獄」（全5話）配信決定
今夜10月7日（火）24:54（地上波での第1話放送終了後）より、TVerでは第1話の配信と同時に、ドラマのスピンオフとなるTVerオリジナルストーリー「そこらじゅうが地獄」の配信もスタート！泥沼の不倫を繰り広げる三組の夫婦の過去が明らかに。
スピンオフ第1話は「妊活崩壊!! 夫婦が壊れるとき」。本編のストーリーが始まる数ヶ月前、矢嶌莉沙と矢嶌高久（落合モトキ）の夫婦は、本格的に妊活を始めようとしていた。しかし、夫の高久はがんじがらめに縛られた妊活ルールにストレスを感じ、その息抜きとして“既婚者マッチングアプリ”に手を出す……。
新婚夫婦の日常を描いたリアルな描写に、きっとあなたも共感できるはず!? TVerオリジナルストーリー全5話では、本編「そこから先は地獄」の伏線回収、そして本編第7話以降の重要な展開の伏線もちりばめられている。
＜TVerオリジナルストーリー 配信スケジュール＞
■オリジナル第1話：10月7日【ドラマ第1話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 落合モトキ 他
■オリジナル第2話：10月14日【ドラマ第2話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 和田聰宏 小西桜子 他
■オリジナル第3話：10月21日【ドラマ第3話】放送後配信開始 出演：豊田裕大 山崎紘菜 他
■オリジナル第4話：10月28日【ドラマ第4話】放送後配信開始 出演：小久保寿人 奈月セナ 他
■オリジナル第5話：11月18日【ドラマ第7話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 豊田裕大 山崎紘菜 他
◆吉井和哉「甘い吐息を震わせて」リリックビデオに「そこから先は地獄」本編映像が登場！
吉井和哉の4年ぶりにリリースされる新曲で、「そこから先は地獄」の主題歌「甘い吐息を震わせて」のリリックビデオに「そこから先は地獄」本編映像が登場！
10月8日（水）20時、「甘い吐息を震わせて」のフルバージョンを使用したリリックビデオが吉井の公式YouTubeチャンネルにて配信開始。配信ジャケット同様に吉井自ら撮影した写真と、「そこから先は地獄」の本編映像も使用された豪華なリリックビデオ。このリリックビデオで「甘い吐息を震わせて」の歌詞の全貌が明らかになる。
＜「甘い吐息を震わせて」＞
作詞・作曲：吉井和哉／編曲：船山基紀 ＆ 鶴谷崇
2025.10.8 Digital Release
◆イントロダクション
― 全員不倫、誰かが死ぬ ―
純粋で、真面目で、「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた。
そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼。
「彼を救いたい」そんなお節介な気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は地獄のような不倫関係へと堕ちていく。
夫への愛情を暴力でしか表現できない、DV妻。
既婚者マッチングアプリに手を出す、不倫夫。
妻を下に見る、モラハラ美容外科医。
夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする、トロフィーワイフ。
歪んだ愛でも良い、狂った愛でも良い、傷ついてもいい、ただ誰かに愛されたかっただけ
三組の夫婦による、地獄のような三角不倫
そして、誰かが死ぬ・・・
モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。
愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく姿を描く、
この秋、最も刺激的な不倫ドラマが幕を開ける・・・！
◆番組概要
脚本：早船歌江子 神谷克麻
音楽：佐藤航
主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）
演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之
制作：関根龍太郎
プロデュース：小林拓弘
プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史
協力プロデューサー：石井満梨奈
制作プロダクション：AX-ON
製作著作：日本テレビ
番組公式ホームページ・SNS
ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/
TVer：https://tver.jp/series/sretkpq5qq
X：@dramadeep_ntv
Instagram：@dramadeep_ntv
TikTok：@dramadeep_ntv