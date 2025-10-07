本日10月7日（火）24時24分スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

本作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた純粋で真面目な主人公・矢嶌莉沙（井桁弘恵）が、妻からの暴力に苦しむ美しい男・城内涼（豊田裕大）と出会う。「彼を救いたい」という気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は不倫関係へと堕ちていく。

現実離れしているような…それでいて当たり前にある、人間の「愛と欲望」そして「共依存と裏切り」が絡み合い、ついには主要登場人物の中の“誰か”が死ぬ。三組の夫婦による、地獄のような三角不倫が今夜始まる。人間の醜い心理を描き出す細やかな人物描写、先の読めないハラハラドキドキの展開を、ぜひお見逃しなく！

第一話 あらすじ：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/story/

◆伏線回収も！TVerオリジナルストーリー「そこらじゅうが地獄」（全5話）配信決定

今夜10月7日（火）24:54（地上波での第1話放送終了後）より、TVerでは第1話の配信と同時に、ドラマのスピンオフとなるTVerオリジナルストーリー「そこらじゅうが地獄」の配信もスタート！泥沼の不倫を繰り広げる三組の夫婦の過去が明らかに。

スピンオフ第1話は「妊活崩壊!! 夫婦が壊れるとき」。本編のストーリーが始まる数ヶ月前、矢嶌莉沙と矢嶌高久（落合モトキ）の夫婦は、本格的に妊活を始めようとしていた。しかし、夫の高久はがんじがらめに縛られた妊活ルールにストレスを感じ、その息抜きとして“既婚者マッチングアプリ”に手を出す……。

新婚夫婦の日常を描いたリアルな描写に、きっとあなたも共感できるはず!? TVerオリジナルストーリー全5話では、本編「そこから先は地獄」の伏線回収、そして本編第7話以降の重要な展開の伏線もちりばめられている。

＜TVerオリジナルストーリー 配信スケジュール＞

■オリジナル第1話：10月7日【ドラマ第1話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 落合モトキ 他

■オリジナル第2話：10月14日【ドラマ第2話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 和田聰宏 小西桜子 他

■オリジナル第3話：10月21日【ドラマ第3話】放送後配信開始 出演：豊田裕大 山崎紘菜 他

■オリジナル第4話：10月28日【ドラマ第4話】放送後配信開始 出演：小久保寿人 奈月セナ 他

■オリジナル第5話：11月18日【ドラマ第7話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 豊田裕大 山崎紘菜 他

◆吉井和哉「甘い吐息を震わせて」リリックビデオに「そこから先は地獄」本編映像が登場！

吉井和哉の4年ぶりにリリースされる新曲で、「そこから先は地獄」の主題歌「甘い吐息を震わせて」のリリックビデオに「そこから先は地獄」本編映像が登場！

10月8日（水）20時、「甘い吐息を震わせて」のフルバージョンを使用したリリックビデオが吉井の公式YouTubeチャンネルにて配信開始。配信ジャケット同様に吉井自ら撮影した写真と、「そこから先は地獄」の本編映像も使用された豪華なリリックビデオ。このリリックビデオで「甘い吐息を震わせて」の歌詞の全貌が明らかになる。

＜「甘い吐息を震わせて」＞

作詞・作曲：吉井和哉／編曲：船山基紀 ＆ 鶴谷崇

2025.10.8 Digital Release

◆イントロダクション

― 全員不倫、誰かが死ぬ ―

純粋で、真面目で、「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた。

そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼。

「彼を救いたい」そんなお節介な気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は地獄のような不倫関係へと堕ちていく。

夫への愛情を暴力でしか表現できない、DV妻。

既婚者マッチングアプリに手を出す、不倫夫。

妻を下に見る、モラハラ美容外科医。

夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする、トロフィーワイフ。

歪んだ愛でも良い、狂った愛でも良い、傷ついてもいい、ただ誰かに愛されたかっただけ

三組の夫婦による、地獄のような三角不倫

そして、誰かが死ぬ・・・

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。

愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく姿を描く、

この秋、最も刺激的な不倫ドラマが幕を開ける・・・！

◆番組概要

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

