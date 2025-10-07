ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤éÅÐÃÅ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×½é²óOAÄ¾Á°µ¼Ô²ñ¸«¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â
¡ãµ¼Ô²ñ¸«¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® URL¡ä
https://www.youtube.com/live/0xRW22aAZh8?si=44GC_tTp82vGpaGk
µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ÏW¼ç±é¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¤Î2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢·ëÌÚÞæÀ±¡¢²ÃÆ£Àé¿Ò¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¤¬ÅÐÃÅ¡£»£±ÆÈëÏÃ¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¤ß¤É¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤ªÂê¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¥È¡¼¥¯¡×´ë²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ²ñ¸«¤Ç¤ÏYouTube¤Î¥Þ¥¹¥È¥Ø¥Ã¥É¹¹ð¡Ê¢¨YouTube¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¹¹ð¡Ë¤ò1»þ´ÖÇã¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦½é¤Î»î¤ß¤â¡£Ìë8»þ¤«¤é9»þ¤Î´Ö¤ËYouTube¤òË¬¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¢£²ñ¸«³µÍ×
¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù½é²óOAÄ¾Á°µ¼Ô²ñ¸«¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡ãÆü»þ¡ä
10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë8»þ¡Á9»þ
¡ãÆâÍÆ¡ä
½Ð±é¼ÔÅÐÃÅ¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥È¡¼¥¯¡¢¼Áµ¿±þÅú
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡ä
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥« ·ëÌÚÞæÀ± ²ÃÆ£Àé¿Ò
¾¾ÈøÍ¡ »³¸ýÇÏÌÚÌé
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯10·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þ
¢¨½é²óÊüÁ÷¤Ï¤è¤ë10»þ¡Á10»þ54Ê¬
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¡·ëÌÚÞæÀ±¡¡²ÃÆ£Àé¿Ò¡¡郄ÄÍÂçÌ´¡ÊINI¡Ë
¡¿»ÖÅÄÌ¤Íè¡¿¡¡¾¾ÈøÍ¡¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¡ËÌÂ¼°ìµ±¡¡¤Û¤«
¡ÚµÓËÜ¡Û¤Ò¤«¤ï¤«¤è
¡Ú²»³Ú¡Û²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
¡Ú¼çÂê²Î¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¡Ê¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ú¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û²®ÌîÅ¯¹°
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û½©¸µ¹§Ç·¡¢ÌÀÀÐ¹¿Í
¡Ú±é½Ð¡Û¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢Ä¹¾ÂÀ¿¡¡¤Û¤«
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/escape/
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@escape_ntv
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§@escape_ntv
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§@escape_ntv
¢£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡ô¥¨¥¹¥±¥¤¥×