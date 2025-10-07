「メゾ ピアノ」と不二家の“ゆめかわ”コラボ！　平成リバイバルなスイーツ＆グッズが販売

不二家が2025年4月からスタートした「昭和100年記念 思い出のファッションケーキ」企画の第4弾としてジュニアブランド「メゾ ピアノ」とコラボレート。「メゾ ピアノ」の世界観が楽しめる洋菓子やグッズなどが、2025年10月10日から全国の不二家洋菓子店で販売される。

※すべて価格は税込み

2025年は昭和100年！ 不二家が流行スイーツとファッションを振り返る

2025年は昭和100年であることから、2025年4月よりスタートした「昭和100年記念 思い出のファッションケーキ」企画。過去の時代を振り返りながら、その時代に流行したスイーツをモチーフに、それぞれの時代を象徴するファッションの要素をデザインに取り入れたケーキを販売してきた。

第1弾は1960年代に流行した「ホットケーキ」と当時流行したファッションである「アイビールック」。第2弾は1970年代に東京・原宿で大流行した「クレープ」と当時流行したファッション「ヒッピースタイル」。第3弾は1990年代に一大ブームを巻き起こした「ティラミス」と当時流行した「ギャルファッション」。

トリを飾る第4弾は、2000年代に一世を風靡し、現在も「平成リバイバル」として注目を集めている、ジュニアアパレルブランド「メゾ ピアノ」と初めてコラボレート。「メゾ ピアノ」は1988年に登場したブランドで、華やかでロマンティックな女の子のための服を作り続けている。現在は、0〜9歳ごろを対象とした「メゾ ピアノ」と9〜15歳ごろを対象とした「メゾ ピアノ ジュニア」がある。今回はそんな「メゾピアノ」の世界と、2000年代に流行したパステルカラーを使う「ゆめかわスイーツ」の要素がケーキになった。商品を見ていこう！

2000’sメゾ ピアノ×ペコ ゆめかわプリンショート 680円

「メゾ ピアノ ジュニア」のオリジナルキャラクター・ベリエちゃんの好物、プリン・ア・ラ・モードをイメージしたキュートな「ゆめかわスイーツ」。 パステルカラーのスポンジにシャンテリークリームをサンドし、上面は焼きプリン、ハートチョコ、マカロンを飾った。ピンクスポンジはストロベリー風味、水色スポンジはラムネ風味なので、食べ進めるごとに違った美味しさが楽しめる。敷紙にあしらわれたハート型の「メゾ ピアノ」ブランドロゴも可愛さをプラス。

2000’sメゾ ピアノ×ペコ スイートマカロン（3個入）」 864円

チルドタイプのマカロンで、ベリエちゃんがプリントされたマカロンにはストロベリークリーム、「メゾ ピアノ」ロゴにはミルキークリーム、ブルーベリエちゃんにはブルーベリークリームをサンド。自分へのご褒美はもちろん、「メゾ ピアノ」好きのお友達への贈り物にもぴったり。

ペコちゃん＆ベリエちゃんが可愛い！ ルック缶やミルキーポーチも

メゾ ピアノ×ルック（ストロベリー）缶 990円

ベリエちゃんが暮らす「ストロベリーハウス」にペコちゃんが訪れ、アフタヌーンティーを楽しむ姿がとっても可愛いデザインのルック缶。不二家のロングセラーチョコレート「ルック（ア・ラ・モード）」のストロベリー味が12粒入っている。

メゾ ピアノ×ミルキーポーチ（オリジナルチャーム付き） 1320円

ベリエちゃんに扮したペコちゃんとベリエちゃんのアクリルチャーム付きポーチ。ミルキーが7粒入った手のひらサイズで、食べ終わったら小物入れにぴったり。ハートの引き手チャームもキュート！

今回のコラボを記念し、不二家洋菓子公式Xと不二家洋菓子店店頭で、それぞれプレゼントキャンペーンが実施される。2025年10月10日 10時〜10月31日 23時59分までの間に、不二家洋菓子公式X（@Fujiya_Yougashi）をフォローし、該当の投稿をリポストすると抽選で5人にメゾ ピアノグッズとコラボステッカー、不二家のお菓子詰め合わせが当たる。

「メゾ ピアノ」グッズ、コラボステッカー、不二家のお菓子詰め合わせ

また店頭では、2025年10月10日からコラボ商品を含む、税込み2000円以上の買い物をすると、「メゾ ピアノ×ぺコ ステッカー」が全5種のうちランダムで1枚貰える。なくなり次第終了となるのでお早めに。

「メゾ ピアノ×ぺコ ステッカー」

【画像】女の子の憧れ「メゾ ピアノ」と不二家がコラボ！ “ゆめかわ”なケーキやマカロン（6枚）