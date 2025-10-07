きのう米沢市中心部に２頭のクマが出没したとされていた件は、市などの捜索の結果、１頭のみだったと確認されました。

【写真を見る】米沢市中心部のクマ 捜索の結果1頭のみで子グマと思われた影は岩 捕獲されたクマは駆除される（山形）

きのう捕獲されたクマはけさ現場から山に運ばれ、駆除されました。

午前６時ごろの米沢市丸の内です。市と警察、猟友会がドローンを飛ばすなどしてクマの行方を探しています。

これはきのう午前８時ごろ米沢市の街中でクマが目撃され、その後、空き家のやぶの中に居座ったものです。

きのう午後４時４０分ごろ体長１メートル３０センチほどのクマ１頭が捕獲され、けさ午前８時半ごろクマは現場から搬出されました。

市によりますと、クマは午前１０時ごろに山で駆除されたということです。クマが居座っていたやぶのそばにある家では、柿が食べられていました。





近藤洋介 米沢市長「かなり街の中心部で活動していた形跡もあるということから、再び山に返しても戻って来る可能性が極めて高い。こういうことで処分することとする」

■子グマと思われた影は岩だった

市や警察、猟友会は子グマがいる可能性があるとしてけさも捜索を続けていましたが、現場の状況からドローンで撮影された子グマと思われた影は岩であったことがわかり、クマは１頭だったと結論づけられました。

きのうは近藤洋介市長が現場を訪れ自治体の判断で発砲できる緊急銃猟の許可が出されましたがクマがワナに入ったため発砲はされませんでした。





近藤洋介 米沢市長「今回はやぶを背景にしたところであったり、２階から撃ちおろすことができるということもあり、安全であるという判断を下した。しかし、現実には、必ずしもこういう場所で判断が下せるかというと非常に課題も大きい」

今回街に出没したクマは捕獲されたものの、米沢市内ではほかの場所でもクマの目撃が相次いでいて市は市民に対し夜間や早朝の外出を控えるよう呼びかけています。