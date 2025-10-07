À»µ²ËâII¡¢ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡ãÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼FINAL¡ä¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡ÜBABYMETAL¤È¤Î¡ã°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡äÊüÁ÷¤â
À»µ²ËâII¤¬ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë¤Ë¤è¤ë¡ãÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ä¤ò4·î¡Á8·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£WOWOW¤Ë¤Æ¡¢11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ãÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼FINAL¡ä¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢3¥õ·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡¢¥ë¡¼¥¯ä»»²ËÅ¤È¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶Âå´±¤Î¥Ä¥¤¥ó¥®¥¿¡¼¡¢¥ê¥º¥àÂâ¤Î¥é¥¤¥Ç¥óÅòß·ÅÂ²¼¤È¥¼¥Î¥óÀÐÀîÏÂ¾°¡£¤¤¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿°Ëâ½¸ÃÄ¡¦À»µ²ËâII¤Ï¡¢ËâÎñµª¸µÁ°14(1985)Ç¯¤ËÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ËâÎñ¸µ(1999)Ç¯¤ËÃÏµåÀ¬Éþ¤ò´°Î»¤·¤Æ²ò»¶¡£°Ê¸å¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎºÆ½¸·ë¤òÌó5Ç¯¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÃÏµå¤ÈËâ³¦¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËâÎñ27(2025)Ç¯¤ÎÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¿®¼Ô(¥Õ¥¡¥ó)¤ÎÂç´¿À¼¤È¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ´°Áö¡£¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¿·ÉèÂç¶µÅµ¡ØSEASON II¡Ù¤âÈ¯ÉÛ(¥ê¥ê¡¼¥¹)¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
WOWOW¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë¤Î¡ãÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼FINAL¡ä¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢BABYMETAL¤È¤ÎÀ¤µª¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡ã°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡ä2DAYS¤òÎ¾ÆüÆÈÀêÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÀ»µ²ËâII¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£WOWOWÆÃÈÖ¡Ø3¥«·îÏ¢Â³¡ªÀ»µ²Ëâ¶ÆÃ½¸¡Ù
¢§¡ãÀ¸Ãæ·Ñ¡ªÀ»µ²Ëâ¶ ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯ ´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë Âç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE END OF SEASON ONE¡×FINAL¡ä
11·î30Æü(Æü)¸á¸å5:30¡Á
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
2025Ç¯4·î¡Á8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE END OF SEASON ONE¡ä¡£ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿À»µ²ËâII¤Î´ü´Ö¸ÂÄêºÆ·ë½¸¤Ë¤è¤ë¡ãÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ä¤è¤êFINAL¤È´§¤µ¤ì¤¿11·î30Æü¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î30Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ºë¶Ì¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢§¡ãÀ»µ²Ëâ¶ VS BABYMETAL °Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡ä
▶Áø¶ø-Encounter-¡¡12·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
▶¾×·â-Impact-¡¡2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨³ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
Å¨¤«Ì£Êý¤«¡¢À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤¬»óÍº¤ò·è¤¹¤Ù¤¯Âç·ãÆÍ¡£¸½À¤ºÇ¶§¤ÎÁø¶ø¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ2DAYS¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò2¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
½Ð±é¡§À»µ²Ëâ¶¡¢BABYMETAL
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯8·î30Æü¡¢31Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¡¡K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
