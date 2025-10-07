山口もえ、夫・田中裕二との結婚10周年を報告「笑顔でおめでとうとお祝いされ…身が引き締まる思いでした」
タレントの山口もえ（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（60）との結婚10周年を報告した。
【写真】山口もえが投稿した結婚10周年のアニバーサリープレート
山口は「結婚10周年を迎えました 毎年家族でお祝いをしてたけど今年はパパさんの提案で親戚が集まり皆にお祝いをしてもらいました 笑顔でおめでとうとお祝いされ…身が引き締まる思いでした 心新たに11年目もよろしくね」とつづり、「さて今夜は中秋の名月 月を眺めながらお団子を頬張る予定です 笑」とも報告した。
ハッシュタグでは「#結婚指輪 #10周年 #11年目も #よろしくね」など、夫へのメッセージなどを表現した。
この投稿にファンからは「やっぱり田中さんで良かったねぇ 優しい 結婚10周年おめでとうございます」「おめでとうございます お祝い頂き嬉しいですね」「もえさん、裕二さん、結婚10周年おめでとうございます いつまでもお幸せに」など、祝福の声が続々と寄せられた。
山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
