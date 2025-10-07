µÈ°æÏÂºÈ¡¢ËÜ¿Í»£±Æ¼Ì¿¿¤È¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¶Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
µÈ°æÏÂºÈ¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ç¤¢¤ëÌÀÆü10·î8Æü20:00¤è¤êYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
º£ºî¤ÏµÈ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²Î»ì¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤ÏÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¤ËµÈ°æÏÂºÈ¼«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸ ¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï³Æ²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡ØµÈ°æÏÂºÈ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¤Ïº£ÌëÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌÀÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡×
2025.10.8 Digital Release
Pre-Add/Pre-Save¡Ê ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°»öÁ°Í½Ìó¡Ë
https://yoshiikazuya.lnk.to/amaitoikiwo-furuwasete
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§µÈ°æÏÂºÈ¡¿ÊÔ¶Ê¡§Á¥»³´ðµª ¡õ ÄáÃ«¿ò
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¼çÂê²Î
¢£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸ ¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Apple Music¡¢Spotify¡¢Amazon Music¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î
²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡ØµÈ°æÏÂºÈ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢
´ü´ÖÆâ¤Ë±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¼õ²èÁü¡Û¤ò¡¢
¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê5cmx5cm¡Ë¡Û¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î7Æü(²Ð) 18:00¡Á10·î21Æü(²Ð) 23:59
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://form.universalmusic.co.jp/af_yoshiikazuya_amaitoikiwo-furuwasete/page/index.html
¡Ú¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×
10·î7Æü(²Ð)¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54 ÊüÁ÷
ÇÛ¿® ¡§ TVer¡¦Hulu¡¡ËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§°æ·å¹°·Ã
¡¡ËÅÄÍµÂç¡¡Íî¹ç¥â¥È¥¡¡Æà·î¥»¥Ê¡¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¡/¡¡»³ºê¹ÉºÚ
µÓËÜ¡§ÁáÁ¥²Î¹¾»Ò¡¡¿ÀÃ«¹îËã
²»³Ú¡§º´Æ£¹Ò
¼çÂê²Î :¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡× µÈ°æÏÂºÈ¡ÊA-Sketch¡Ë
±é½Ð : ¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡Ä¹Èø¤¯¤ß¤³¡¡ÊÝÊì³¤Î¤É÷¡¡ÀçÅÄ¿¸Ç·
À©ºî : ´Øº¬Î¶ÂÀÏº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ : ¾®ÎÓÂó¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ : ¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡°ËÆ£Íµ»Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ : ÀÐ°æËþÍüÆà
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§£Á£Ø-£Ï£Î
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/
¢£¡ãµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 ¸¸I BLOOD MUSIC¡ä
2025Ç¯
12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶ ¹ÖÆ²
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
12·î19Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
2026Ç¯
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
1·î20Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§BEA¡¡092-712-4221¡¡https://www.bea-net.com/
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§G.I.P¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
¢¡µÈ°æÏÂºÈ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È