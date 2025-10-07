主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 305( 305)
TOPIX先物 12月限 41( 41)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 21( 0)
日経225ミニ 12月限 878( 878)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 558( 97)
TOPIX先物 12月限 25( 25)
日経225ミニ 12月限 647( 647)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4040( 1998)
3月限 108( 88)
TOPIX先物 12月限 308( 272)
日経225ミニ 10月限 5345( 2543)
11月限 484( 218)
12月限 117265( 49185)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1065( 669)
3月限 324( 290)
日経225ミニ 10月限 4112( 1350)
11月限 457( 197)
12月限 47048( 21074)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 124( 124)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 10月限 370( 370)
11月限 85( 85)
12月限 5496( 5496)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 611( 611)
3月限 37( 37)
日経225ミニ 10月限 803( 803)
11月限 122( 122)
12月限 25574( 25574)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
