　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 305(　　 305)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　41(　　　41)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　21(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 878(　　 878)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 558(　　　97)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 647(　　 647)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4040(　　1998)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 108(　　　88)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 308(　　 272)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5345(　　2543)
　　　　　 　 　11月限　　　　 484(　　 218)
　　　　　 　 　12月限　　　117265(　 49185)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1065(　　 669)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 324(　　 290)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4112(　　1350)
　　　　　 　 　11月限　　　　 457(　　 197)
　　　　　 　 　12月限　　　 47048(　 21074)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 370(　　 370)
　　　　　 　 　11月限　　　　　85(　　　85)
　　　　　 　 　12月限　　　　5496(　　5496)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 611(　　 611)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 803(　　 803)
　　　　　 　 　11月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　12月限　　　 25574(　 25574)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース