主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7607( 3216)
TOPIX先物 12月限 1963( 1467)
日経225ミニ 12月限 6004( 5922)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3971( 1637)
TOPIX先物 12月限 1764( 1430)
日経225ミニ 10月限 8000( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 321( 0)
TOPIX先物 12月限 461( 332)
日経225ミニ 10月限 1581( 1341)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2915( 1624)
TOPIX先物 12月限 4096( 762)
日経225ミニ 10月限 1300( 300)
12月限 2638( 2629)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1539( 481)
TOPIX先物 12月限 1810( 0)
日経225ミニ 10月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 500( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3536( 1299)
3月限 98( 78)
TOPIX先物 12月限 230( 214)
日経225ミニ 10月限 5802( 2860)
11月限 645( 287)
12月限 102002( 48575)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 958( 750)
3月限 18( 16)
日経225ミニ 10月限 3319( 1421)
11月限 628( 278)
12月限 49433( 26355)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 10月限 238( 238)
11月限 179( 179)
12月限 4954( 4954)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1621( 1621)
3月限 45( 45)
日経225ミニ 10月限 836( 836)
11月限 37( 37)
12月限 28560( 28560)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7607( 3216)
TOPIX先物 12月限 1963( 1467)
日経225ミニ 12月限 6004( 5922)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3971( 1637)
TOPIX先物 12月限 1764( 1430)
日経225ミニ 10月限 8000( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 321( 0)
TOPIX先物 12月限 461( 332)
日経225ミニ 10月限 1581( 1341)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2915( 1624)
TOPIX先物 12月限 4096( 762)
日経225ミニ 10月限 1300( 300)
12月限 2638( 2629)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1539( 481)
TOPIX先物 12月限 1810( 0)
日経225ミニ 10月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 500( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3536( 1299)
3月限 98( 78)
TOPIX先物 12月限 230( 214)
日経225ミニ 10月限 5802( 2860)
11月限 645( 287)
12月限 102002( 48575)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 958( 750)
3月限 18( 16)
日経225ミニ 10月限 3319( 1421)
11月限 628( 278)
12月限 49433( 26355)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 10月限 238( 238)
11月限 179( 179)
12月限 4954( 4954)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1621( 1621)
3月限 45( 45)
日経225ミニ 10月限 836( 836)
11月限 37( 37)
12月限 28560( 28560)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース