　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7607(　　3216)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1963(　　1467)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6004(　　5922)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3971(　　1637)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1764(　　1430)
日経225ミニ　 　10月限　　　　8000(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 321(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 461(　　 332)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1581(　　1341)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2915(　　1624)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4096(　　 762)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1300(　　 300)
　　　　　 　 　12月限　　　　2638(　　2629)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1539(　　 481)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1810(　　　 0)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 500(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 500(　　 500)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3536(　　1299)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　98(　　　78)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 230(　　 214)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5802(　　2860)
　　　　　 　 　11月限　　　　 645(　　 287)
　　　　　 　 　12月限　　　102002(　 48575)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 958(　　 750)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　16)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3319(　　1421)
　　　　　 　 　11月限　　　　 628(　　 278)
　　　　　 　 　12月限　　　 49433(　 26355)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 238(　　 238)
　　　　　 　 　11月限　　　　 179(　　 179)
　　　　　 　 　12月限　　　　4954(　　4954)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1621(　　1621)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　45(　　　45)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 836(　　 836)
　　　　　 　 　11月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　12月限　　　 28560(　 28560)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

