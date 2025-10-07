　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13892(　 13491)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 168(　　 168)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 15002(　 15002)
日経225ミニ　 　10月限　　　 10298(　 10298)
　　　　　 　 　11月限　　　　 473(　　 473)
　　　　　 　 　12月限　　　184520(　184520)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7289(　　7286)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 342(　　 342)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8812(　　8812)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4124(　　4124)
　　　　　 　 　11月限　　　　 472(　　 472)
　　　　　 　 　12月限　　　105110(　105110)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 199(　　 170)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　47(　　　47)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2663(　　2663)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2164(　　 836)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6737(　　4531)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3474(　　3434)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3044(　　2860)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1363(　　1363)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　12月限　　　　3417(　　3417)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 816(　　 618)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2195(　　2195)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1660(　　1660)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2264(　　2264)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3299(　　3299)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　73(　　　73)
　　　　　 　 　12月限　　　 21352(　 21352)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 477(　　 263)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1552(　　 952)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　73(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 293(　　 293)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　44(　　　44)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 646(　　 646)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 142(　　 142)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　11月限　　　　 137(　　 137)
　　　　　 　 　12月限　　　　2321(　　2321)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

