外国証券 先物取引高情報まとめ（10月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13892( 13491)
3月限 168( 168)
TOPIX先物 12月限 15002( 15002)
日経225ミニ 10月限 10298( 10298)
11月限 473( 473)
12月限 184520( 184520)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7289( 7286)
3月限 342( 342)
TOPIX先物 12月限 8812( 8812)
日経225ミニ 10月限 4124( 4124)
11月限 472( 472)
12月限 105110( 105110)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 199( 170)
TOPIX先物 12月限 47( 47)
日経225ミニ 12月限 2663( 2663)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2164( 836)
TOPIX先物 12月限 6737( 4531)
日経225ミニ 12月限 3474( 3434)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3044( 2860)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 1363( 1363)
日経225ミニ 11月限 14( 14)
12月限 3417( 3417)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 816( 618)
TOPIX先物 12月限 2195( 2195)
日経225ミニ 12月限 1660( 1660)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2264( 2264)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 3299( 3299)
日経225ミニ 10月限 73( 73)
12月限 21352( 21352)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 477( 263)
TOPIX先物 12月限 1552( 952)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 73( 0)
TOPIX先物 12月限 293( 293)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 44( 44)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 646( 646)
3月限 38( 38)
TOPIX先物 12月限 142( 142)
日経225ミニ 10月限 6( 6)
11月限 137( 137)
12月限 2321( 2321)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13892( 13491)
3月限 168( 168)
TOPIX先物 12月限 15002( 15002)
日経225ミニ 10月限 10298( 10298)
11月限 473( 473)
12月限 184520( 184520)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7289( 7286)
3月限 342( 342)
TOPIX先物 12月限 8812( 8812)
日経225ミニ 10月限 4124( 4124)
11月限 472( 472)
12月限 105110( 105110)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 199( 170)
TOPIX先物 12月限 47( 47)
日経225ミニ 12月限 2663( 2663)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2164( 836)
TOPIX先物 12月限 6737( 4531)
日経225ミニ 12月限 3474( 3434)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3044( 2860)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 1363( 1363)
日経225ミニ 11月限 14( 14)
12月限 3417( 3417)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 816( 618)
TOPIX先物 12月限 2195( 2195)
日経225ミニ 12月限 1660( 1660)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2264( 2264)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 3299( 3299)
日経225ミニ 10月限 73( 73)
12月限 21352( 21352)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 477( 263)
TOPIX先物 12月限 1552( 952)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 73( 0)
TOPIX先物 12月限 293( 293)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 44( 44)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 646( 646)
3月限 38( 38)
TOPIX先物 12月限 142( 142)
日経225ミニ 10月限 6( 6)
11月限 137( 137)
12月限 2321( 2321)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース