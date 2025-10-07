ÌÜ¹õÏ¡¤¬¶äÈ±¼·»°Ê¬¤±¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÀä¶«¤¹¤ë»Ñ¤òÊ¡ÅÄÍº°ì¤¬·ã¼Ì¡ª¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð½é¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¡ÖÁÇ¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤á¤á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡×
¢£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶äÈ±¼·»°Ê¬¤±¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÀä¶«¤¹¤ëÌÜ¹õÏ¡¡¿ÌÜ¹õ±é¤¸¤ëºäËÜÂÀÏº¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë①～②
±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì¤¬¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤Î¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¤½¤Î±Ç²è¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¸µ»¦¤·²°¡¦ºäËÜÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£
Ê¡ÅÄ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÌÜ¹õ¤¬¶äÈ±¼·»°Ê¬¤±¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Àä¶«¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡£
¡ÖÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°»þÂå¤ÎºäËÜ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯½³¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Î»°µÓ¤ò½³¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤ÎÌÜ¹õ¤¯¤ó¡×
¡Ö¡Ø¤ïー¤Ã¡ª»°µÓ½³¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ー¤Ã¡ª¡Ù¤Î¡Ø¤ïー¤Ã¡ª¡Ù¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð½é¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¡ÖÁÇ¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤á¤á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£