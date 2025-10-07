外国証券 先物取引高情報まとめ（10月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 30131( 25530)
3月限 175( 75)
TOPIX先物 12月限 27957( 27252)
日経225ミニ 10月限 50341( 26391)
11月限 736( 736)
12月限 271183( 271183)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 26896( 25426)
3月限 539( 439)
TOPIX先物 12月限 29710( 27970)
日経225ミニ 10月限 23052( 19302)
11月限 600( 600)
12月限 212679( 212679)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2217( 700)
TOPIX先物 12月限 3266( 492)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
12月限 10064( 10064)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7803( 2719)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 7881( 4342)
日経225ミニ 12月限 6478( 6416)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6512( 3865)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 8309( 6989)
日経225ミニ 10月限 16150( 4400)
12月限 15320( 15320)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6895( 4185)
TOPIX先物 12月限 6277( 4498)
日経225ミニ 10月限 4750( 0)
12月限 9999( 9999)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3386( 2987)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 6383( 6283)
日経225ミニ 10月限 2543( 43)
12月限 34943( 34943)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 624( 0)
TOPIX先物 12月限 970( 561)
日経225ミニ 10月限 3210( 610)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 853( 0)
TOPIX先物 12月限 6187( 3700)
日経225ミニ 10月限 8100( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 651( 569)
TOPIX先物 12月限 818( 818)
日経225ミニ 11月限 24( 24)
12月限 2209( 2209)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
