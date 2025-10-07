　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 30131(　 25530)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 175(　　　75)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 27957(　 27252)
日経225ミニ　 　10月限　　　 50341(　 26391)
　　　　　 　 　11月限　　　　 736(　　 736)
　　　　　 　 　12月限　　　271183(　271183)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 26896(　 25426)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 539(　　 439)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 29710(　 27970)
日経225ミニ　 　10月限　　　 23052(　 19302)
　　　　　 　 　11月限　　　　 600(　　 600)
　　　　　 　 　12月限　　　212679(　212679)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2217(　　 700)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3266(　　 492)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　 10064(　 10064)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7803(　　2719)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7881(　　4342)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6478(　　6416)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6512(　　3865)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8309(　　6989)
日経225ミニ　 　10月限　　　 16150(　　4400)
　　　　　 　 　12月限　　　 15320(　 15320)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6895(　　4185)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6277(　　4498)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4750(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　9999(　　9999)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3386(　　2987)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6383(　　6283)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2543(　　　43)
　　　　　 　 　12月限　　　 34943(　 34943)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 624(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 970(　　 561)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3210(　　 610)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 853(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6187(　　3700)
日経225ミニ　 　10月限　　　　8100(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 651(　　 569)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 818(　　 818)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　12月限　　　　2209(　　2209)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

