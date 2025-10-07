Saucy Dogの新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日 全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌に決定Saucy Dogが、新曲「奇跡を待ってたって」を10月22日（水）に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は長尾謙杜・山田杏奈がW主演を務める10月24日（金）全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌として書き下ろされており、楽曲の一部が試聴できる予告編も公開中だ。

リリース発表にあわせ「奇跡を待ってたって」のPre Save/Pre Addもスタートしている。また、全国のラジオオンエアも解禁となった。

なお今楽曲のジャケットイラストは、前作同様、アパレル、広告、雑誌を中心にグローバルな活動をしているアーティスト/イラストレーターface oka（フェイス オカ）さんの描き下ろしイラストとなっている。

Digital Single「奇跡を待ってたって」

2025年10月22日（水） 配信リリース

試聴予約 https://saucy-dog.lnk.to/kisekiwomattetatte

映画「恋に至る病」主題歌

映画『恋に至る病』

2025年10月24日(金)全国公開

配給:アスミック・エース 【STORY】

TikTok で 200 万回再生の大反響を呼んだ衝撃の恋愛小説、実写映画化

この秋、最もピュアで刺激的なラブストーリー 内気な男子高校生・宮嶺と学校中の人気者・景。 不器用で一途な初恋、ふたりが交わした約束。

「どんな私でも守ってくれる？」

しかし、同級生の不審死が続発し、宮嶺は景に対して疑惑を抱く。

「もしかして君は、僕のために人を殺したの？」

殺人犯へと変わりゆく景。それでも、宮嶺の気持ちは変わらない。

やっぱり僕は君が好きだ―。

切なすぎるラスト 4 分。 《彼女の本心》が明かされる。 【クレジット＆ビリング】

監督：廣木隆一 『月の満ち欠け』 脚本：加藤正人 加藤結子

原作：斜線堂有紀『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA 刊）

音楽：加藤久貴

主題歌：「奇跡を待ってたって」Saucy Dog（A-Sketch）

制作プロダクション：アスミック・エース ダブ 配給：アスミック・エース

コピーライト：Ⓒ2025『恋に至る病』製作委員会 映倫指定：PG-12

公式サイト：https://koiniitaruyamai.asmik-ace.co.jp/

公式 X：@KiY_movie 公式 Instagram・TikTok：@kiy_movie

