Saucy Dog、映画『恋に至る病』主題歌「奇跡を待ってたって」配信リリース決定
Saucy Dogの新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日 全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌に決定Saucy Dogが、新曲「奇跡を待ってたって」を10月22日（水）に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は長尾謙杜・山田杏奈がW主演を務める10月24日（金）全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌として書き下ろされており、楽曲の一部が試聴できる予告編も公開中だ。
リリース発表にあわせ「奇跡を待ってたって」のPre Save/Pre Addもスタートしている。また、全国のラジオオンエアも解禁となった。
なお今楽曲のジャケットイラストは、前作同様、アパレル、広告、雑誌を中心にグローバルな活動をしているアーティスト/イラストレーターface oka（フェイス オカ）さんの描き下ろしイラストとなっている。
Digital Single「奇跡を待ってたって」
2025年10月22日（水） 配信リリース
試聴予約 https://saucy-dog.lnk.to/kisekiwomattetatte
映画「恋に至る病」主題歌
映画『恋に至る病』
2025年10月24日(金)全国公開
配給:アスミック・エース
【STORY】
TikTok で 200 万回再生の大反響を呼んだ衝撃の恋愛小説、実写映画化
この秋、最もピュアで刺激的なラブストーリー
内気な男子高校生・宮嶺と学校中の人気者・景。 不器用で一途な初恋、ふたりが交わした約束。
「どんな私でも守ってくれる？」
しかし、同級生の不審死が続発し、宮嶺は景に対して疑惑を抱く。
「もしかして君は、僕のために人を殺したの？」
殺人犯へと変わりゆく景。それでも、宮嶺の気持ちは変わらない。
やっぱり僕は君が好きだ―。
切なすぎるラスト 4 分。 《彼女の本心》が明かされる。
【クレジット＆ビリング】
監督：廣木隆一 『月の満ち欠け』 脚本：加藤正人 加藤結子
原作：斜線堂有紀『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA 刊）
音楽：加藤久貴
主題歌：「奇跡を待ってたって」Saucy Dog（A-Sketch）
制作プロダクション：アスミック・エース ダブ 配給：アスミック・エース
コピーライト：Ⓒ2025『恋に至る病』製作委員会 映倫指定：PG-12
公式サイト：https://koiniitaruyamai.asmik-ace.co.jp/
公式 X：@KiY_movie 公式 Instagram・TikTok：@kiy_movie
＜Saucy Dog DOME LIVE 2026＞
2026年1月4日（日） 京セラドーム大阪
開場：14:00 開演：16:00
特設サイト https://saucydog.jp/feature/domelive2026