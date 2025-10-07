「日経225オプション」10月限プット手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 238( 238)
SBI証券 328( 124)
松井証券 91( 91)
楽天証券 61( 61)
JPモルガン証券 59( 59)
BNPパリバ証券 57( 57)
インタラクティブ証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 16( 16)
野村証券 10( 10)
安藤証券 4( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
HSBC証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 58( 58)
BNPパリバ証券 42( 42)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
UBS証券 30( 30)
SBI証券 62( 26)
インタラクティブ証券 12( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
HSBC証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 158( 158)
SBI証券 84( 66)
マネックス証券 44( 44)
松井証券 24( 24)
BNPパリバ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 20( 20)
楽天証券 17( 17)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
