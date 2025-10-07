　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 238(　 238)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 328(　 124)
松井証券　　　　　　　　　　　　91(　　91)
楽天証券　　　　　　　　　　　　61(　　61)
JPモルガン証券　　　　　　　　　59(　　59)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　57(　　57)
インタラクティブ証券　　　　　　24(　　24)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　16(　　16)
野村証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
山和証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　60(　　60)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　42(　　42)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 101(　 101)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　62(　　26)
インタラクティブ証券　　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 158(　 158)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　84(　　66)
マネックス証券　　　　　　　　　44(　　44)
松井証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　22(　　22)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)