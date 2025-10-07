将棋の藤井聡太七冠が、負ければタイトルを失う王座戦第4局が行われています。正念場に地元ファンの思いは…

【写真を見る】藤井聡太七冠（23）負ければ6冠… 同学年の伊藤匠叡王（22）の挑戦を受ける王座戦第4局 地元の喫茶店は営業時間延長して応援

「瀬戸市民としては勝ってほしい」

「ここまでの経験が強さに変わっていると思うので、そこを信じている」

「がんばって！」

愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が、同学年の伊藤匠叡王の挑戦を受ける王座戦五番勝負第4局は、神奈川県秦野市で行われています。



藤井七冠はここまで1勝2敗。きょうの第4局に負けるとタイトルを失い、六冠に。

タイトルを守れるかの正念場。藤井七冠を応援し続ける「喫茶スマイル」には、多くの藤井ファンが訪れていました。



（ファン）

「きょうは勝つ」

Q.勝つ気がする？

「気がするだけじゃない。絶対勝つ。『絶対』と言ったら、今まで外れたことない」

Q.相手が伊藤叡王ですが…

「あれがまた“くせもの”なんだって」

藤井七冠の地元喫茶店は…営業時間を延長して応援

伊藤叡王は去年の叡王戦で当時、八冠を独占していた藤井七冠から大逆転の末タイトルを奪った同学年のライバル。絶対王者が八冠の牙城を崩された記憶がよみがえると…



（ファン）

「99%勝つ」

Q.100%じゃない？

「絶対という言葉は、勝負ごとに使ったらだめ」



不安な一方、楽しむファンも。



（ファン）

「良きライバルがいて、さらに強くなるところもあると思うので楽しみではある」

喫茶スマイルは特製だんごを用意し、営業時間も延長して決着するまで応援するということです。



（喫茶スマイル 鈴木松子店長）

「こんな時は、うちに帰っても眠れない。頑張って応援します。とにかく、えいえいオー」



第4局は、今夜決着する見込みです。