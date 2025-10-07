「日経225オプション」10月限プット手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1611( 1061)
BNPパリバ証券 412( 212)
三菱UFJ証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 161( 161)
楽天証券 152( 152)
松井証券 149( 149)
SBI証券 716( 144)
東海東京証券 105( 105)
モルガンMUFG証券 55( 55)
JPモルガン証券 35( 35)
安藤証券 31( 31)
UBS証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 23( 23)
マネックス証券 21( 21)
岩井コスモ証券 18( 18)
広田証券 17( 17)
野村証券 1215( 15)
山和証券 14( 14)
ビーオブエー証券 109( 9)
インタラクティブ証券 7( 7)
◯4万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 432( 432)
JPモルガン証券 400( 400)
ソシエテジェネラル証券 86( 86)
BNPパリバ証券 42( 42)
UBS証券 30( 30)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 11( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 573( 573)
JPモルガン証券 370( 350)
野村証券 140( 140)
ソシエテジェネラル証券 139( 139)
BNPパリバ証券 76( 76)
みずほ証券 40( 40)
SBI証券 60( 38)
三菱UFJeスマート 22( 22)
松井証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 251( 251)
JPモルガン証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
BNPパリバ証券 54( 54)
楽天証券 14( 14)
SBI証券 12( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 642( 642)
楽天証券 155( 155)
BNPパリバ証券 146( 146)
