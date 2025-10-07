「日経225オプション」10月限コール手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 757( 757)
SBI証券 918( 496)
楽天証券 248( 248)
松井証券 112( 112)
三菱UFJeスマート 101( 101)
BNPパリバ証券 68( 68)
マネックス証券 53( 53)
HSBC証券 30( 30)
インタラクティブ証券 6( 6)
安藤証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 254( 254)
SBI証券 205( 113)
楽天証券 52( 52)
松井証券 31( 31)
HSBC証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 23( 23)
マネックス証券 18( 18)
BNPパリバ証券 16( 16)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 322( 322)
SBI証券 357( 201)
楽天証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 39( 39)
松井証券 34( 34)
マネックス証券 18( 18)
BNPパリバ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
フィリップ証券 2( 2)
◯4万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 44( 20)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
