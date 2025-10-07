「日経225オプション」10月限コール手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2688( 2238)
SBI証券 2143( 1183)
モルガンMUFG証券 410( 410)
ソシエテジェネラル証券 507( 307)
三菱UFJ証券 300( 300)
楽天証券 244( 244)
BNPパリバ証券 479( 229)
広田証券 160( 160)
UBS証券 105( 105)
みずほ証券 75( 75)
松井証券 71( 71)
三菱UFJeスマート 64( 64)
JPモルガン証券 48( 48)
マネックス証券 40( 40)
安藤証券 28( 28)
インタラクティブ証券 13( 13)
ビーオブエー証券 9( 9)
岩井コスモ証券 7( 7)
アイザワ証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
BNPパリバ証券 22( 22)
楽天証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 181( 181)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
BNPパリバ証券 21( 21)
松井証券 11( 11)
SBI証券 12( 8)
日産証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 621( 621)
みずほ証券 200( 200)
楽天証券 109( 109)
ソシエテジェネラル証券 67( 67)
SBI証券 185( 65)
マネックス証券 52( 52)
BNPパリバ証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 41( 41)
松井証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 23( 23)
岩井コスモ証券 17( 17)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2688( 2238)
SBI証券 2143( 1183)
モルガンMUFG証券 410( 410)
ソシエテジェネラル証券 507( 307)
三菱UFJ証券 300( 300)
楽天証券 244( 244)
BNPパリバ証券 479( 229)
広田証券 160( 160)
UBS証券 105( 105)
みずほ証券 75( 75)
松井証券 71( 71)
三菱UFJeスマート 64( 64)
JPモルガン証券 48( 48)
マネックス証券 40( 40)
安藤証券 28( 28)
インタラクティブ証券 13( 13)
ビーオブエー証券 9( 9)
岩井コスモ証券 7( 7)
アイザワ証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
BNPパリバ証券 22( 22)
楽天証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 181( 181)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
BNPパリバ証券 21( 21)
松井証券 11( 11)
SBI証券 12( 8)
日産証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
BNPパリバ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 621( 621)
みずほ証券 200( 200)
楽天証券 109( 109)
ソシエテジェネラル証券 67( 67)
SBI証券 185( 65)
マネックス証券 52( 52)
BNPパリバ証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 41( 41)
松井証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 23( 23)
岩井コスモ証券 17( 17)