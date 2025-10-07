ºä¸ý·òÂÀÏº¡õÅÏÊÕ¸¬¡¢³ø»³¤Î³¹Ãæ³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È°ìµó¸ø³«¡ÚÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/07¡ÛÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡×¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø»²²Ã¤·¤¿2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºä¸ý·òÂÀÏº¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¹ßÎ×
ËÜºî¤ÏÀèÆüÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡Û¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Îºä¸ý¡¢¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¡¢·§ß·¾°¿Í´ÆÆÄ¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡õ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡Û½ÐÉÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤òÄ¶¤¨À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤Î¡È¥±¥ó¡É¤Ø¤Î¡È¥±¥ó¡É¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ï¡¢³ø»³ºÇÂç¤ÎºÂÀÊ¿ô¡Ê4500ÀÊÌÜÅÓ¡Ë¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¡¢3¿Í¶¦¤ËÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢À¤³¦½é¾å±Ç¤òÌÜ·â¤·¤¿³ø»³¤Î´Ñ½°¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ø»³±Ç²èº×¤Ø»²²Ã¤·¤¿ºä¸ý¡¢ÅÏÊÕ¤Î³ø»³¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¥È¥Ã¥Ý¥®¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ä¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢³ø»³¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¤á¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤¬³ø»³¤Î³¹Ãæ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¸½ÃÏ¤ÇºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä2¿Í¤Î±éµ»ÎÏ¤ä¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾å¾ò·Ë²ð¡Êºä¸ý¡Ë¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ò½ä¤ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³ø»³±Ç²èº×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çºä¸ý¤Ï¡¢¼«¿È¤Î±é¤¸¤¿¾å¾ò·Ë²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÃË¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸¬¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃúÇ«¤Ë¾¯¤·¤º¤Äºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÃË¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ËÜÅö¤Ë·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ëÏ¢Ãæ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ºä¸ý·òÂÀÏº¡õÅÏÊÕ¸¬¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÇÀ¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦
¢¡ºä¸ý·òÂÀÏº¡õÅÏÊÕ¸¬¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È°ìµó¸ø³«
