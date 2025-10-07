³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÍø¿©¤¤Í¥Àª¤Ç+2¦Ò¤Ç¤Î¹¶ËÉ
Âçºå12·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡47940¡¡-250¡¡¡Ê-0.51¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3229.0¡¡-8.0¡¡¡Ê-0.24¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ250±ß°Â¤Î4Ëü7940±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü8510±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü8585±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë4Ëü8590±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢Íø±×³ÎÄê¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥·¥çー¥È¤âÆþ¤ë·Á¤ÇÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü8090±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢4Ëü8000±ßÀÜ¶á¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤Á¤Î¥í¥ó¥°¤âÆþ¤ê¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï4Ëü8300±ß～4Ëü8400±ßÊÕ¤ê¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤âÆ±¿å½à¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¤ò²¼È´¤¯¤È¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£°ú¤±´ÖºÝ¤Ï4Ëü8000±ß～4Ëü8100±ß½è¤Ç¹¶ËÉ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¥ー¥×¤Ç¤¤º¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü8000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Á°¾ìÃæÈ×¤Ë4Ëü8090±ß¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¸å¤Ï¡¢4Ëü8300±ß～4Ëü8400±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü8500±ßÂæ¤ò²óÉü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼¡Âè¤Ë»ý¤Á¹âÄ´À°¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£Á°Æü¤ÎÂçÉý¾å¾º¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¤Ï¾®Éý¤ÊÄ´À°¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ï·ÑÂ³¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¤¬4Ëü7980±ßÊÕ¤ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¤ÎÄ´À°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¸£°ú¤·¤¿·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Æü¤Ë¶¯¤¤¾å¾º¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤¬Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¸å¤ËÆð²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤ÏÇã¤¤°ì½ä¸å¤ËÇä¤ê¤ËÅ¾¤¸¡¢¸å¾ì°ìÃÊ°Â¤Ç5¡ó¤òÄ¶¤¹²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÊª¿§¤Ïº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¾Ý¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¤ä¤ä¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï+2¦Ò¿å½à¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¡£½µÂ¤Î+2¦Ò¤Ï4Ëü7720±ßÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ã»´üÅª¤Ë¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç4Ëü8000±ß½è¤ÇÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥í¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤è¤¦¡£+2¦Ò¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢+3¦Ò¡Ê4Ëü9610±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤³¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.84ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£°ì»þ14.95ÇÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢21Ç¯6·î°ÊÍè¤Î15.00ÇÜ¾è¤»¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤ê»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Æð²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NT¥í¥ó¥°¤Î´¬¤Ìá¤·¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£+2¦Ò¤Ï14.87ÇÜÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢NT¥·¥çー¥È¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê12·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü5530Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü5426Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬5792Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4185Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬3865Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬3216Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬2987Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2719Ëç¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¤¬1637Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬1624Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü7970Ëç¡¢ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü7252Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬6989Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬6283Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4498Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬4342Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬3700Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3254Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1575Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1467Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
