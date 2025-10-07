みりちゃむ、ダークトーンヘアで雰囲気一変「新鮮」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/10/07】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が7日、自身のInstagramを更新。髪色を変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】みりちゃむ、ダークヘアカラーで雰囲気一変
みりちゃむは「ちょいと髪暗くした」と報告。ダークトーンのヘアカラーにイメージチェンジした姿を披露した。ウェーブのかかったロングヘアをサイドに流したスタイリングとなっている。
この投稿に、ファンからは「新鮮」「似合ってる」「可愛い」「イメージチェンジ成功」「素敵」「雰囲気変わった」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】みりちゃむ、ダークヘアカラーで雰囲気一変
◆みりちゃむ、ダークトーンヘアで雰囲気一変
みりちゃむは「ちょいと髪暗くした」と報告。ダークトーンのヘアカラーにイメージチェンジした姿を披露した。ウェーブのかかったロングヘアをサイドに流したスタイリングとなっている。
◆みりちゃむのヘアカラーチェンジに反響
この投稿に、ファンからは「新鮮」「似合ってる」「可愛い」「イメージチェンジ成功」「素敵」「雰囲気変わった」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】