ROF-MAOの新曲「おったまげったん」が10月9日(木)に配信リリースされる。

にじさんじ所属で、加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名による男性VTuberユニット・ROF-MAO。彼らが歌う「おったまげったん」は、NHK『みんなのうた』で10月からオンエアされる新曲で、日々巻き起こるびっくり仰天するようなことも、笑い飛ばしていこう！というメッセージが込められたパワーをもらえる楽曲となっている。一度聴いたら思わず口ずさみたくなる「おったまげったん」というフレーズが印象的で、子どもから大人まで幅広い世代の方の背中を押す一曲だ。

リリース発表にあわせ、本日より配信予約(Apple MusicでPre-add、SpotifyでPre-save)が開始となった。さらにROF-MAO公式YouTubeチャンネルでは同日22時30分にアーティスト版ミュージックビデオの公開も決定している。

▲NHKみんなのうた「おったまげったん」より © NHK／中内友紀恵



■Digital SIngle「おったまげったん」 2025年10月9日(木) 0時配信開始

ダウンロード/ストリーミング https://rof-mao.lnk.to/ottamaPR

歌詞 https://www.uta-net.com/song/381089/

作詞/作曲/編曲 山崎真吾 (SUPA LOVE)