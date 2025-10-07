「真剣勝負の特別試合」と題してファイターズの紅白戦が行われました。



クライマックスシリーズに向けた選手たちの猛アピールにファンが湧きました。



（北本アナウンサー）「試合開始前のエスコン、多くの人で賑わっていまして、注目度の高さが伺えますね」



エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた「真剣勝負の特別試合」。





ファイターズ選手同士が繰り広げる熱戦をみようと、スタンド１階席はほぼ埋まり、大勢のファンが詰めかけました。（石狩から来た人）「これは自分で作った。どれも自分で作りました。大好きなので」（札幌から来た人）「ファイターズの選手同士が戦うので注目しています」紅白戦はクライマックスシリーズに向けた重要なアピールの場。来シーズンも続投が決まった新庄監督が目を光らせます。まずは紅組の先発・ドラフト１位ルーキーの柴田投手が魅せました。白組１番の水谷選手、そして２番の淺間選手もーいきなり連続三振を奪います。続く主砲・万波選手との対決では、新庄監督はスマホを取り出し撮影しながら注目します。結果はショートゴロ。その後も４回を投げ無失点と、クライマックスシリーズの登板に向け、大きくアピールしました。打っては田宮選手が絶好調。第一打席ではライトポール際にホームラン。さらに、次の打席でも右中間への当たりがぐんぐん伸びて、なんと２打席連続のホームラン。シーズン終盤調子を落としていた田宮選手が、チームを勢いづけました。一方、１０月７日の試合には出場せず調整をおこなったエース・伊藤大海投手は、優勝に向けてアツい想いを語りました。（伊藤大海投手）「ＢＯＳＳには優勝しか似合わないので、必ず優勝して胴上げしたいです。悔しい思いはたくさんしてきたので、勝つ喜びをみんなで分かち合えるように、そんなポストシーズンにしたいので頑張ります」