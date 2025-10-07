機材の整備について、不適切な処置があったとして日本エアコミューターが、国土交通省の大阪航空局から行政指導を受けました。不適切な処置は、合計433件に上っていて、国土交通省は安全管理体制の再構築などを行ったうえで、10月28日までに報告するよう求めています。



（日本エアコミューター・平岡英樹安全統括管理者）

「この度は大変申し訳ございませんでした」





機材の整備で不適切な処置があったとして7日、国土交通省の大阪航空局から業務改善勧告の行政指導を受けたのは、日本エアコミューターです。日本エアコミューターは2025年7月、航空機のランプの留め具が1つ欠落した状態で運航したことが判明し、大阪航空局に報告。報告を受けて行われた立ち入り検査で、2018年1月から2025年6月までの間に不具合が起きたにも関わらず、修理が必要かどうかを確認しなかった事案が212件発覚したということです。そのうち7件は、直ちに修理が必要な事案だったということです。また、機体に不具合の兆候が見られ整備を行った際に、担当者が確認を怠ったなど221件の不適切な処置が確認されたということです。今回、確認された不適切な処置合計433件については、整備記録や航空日誌に記録する必要がありましたが、記録されていませんでした。国土交通省の大阪航空局は、7日付けで業務改善勧告を出し、日本エアコミューターに対し、安全管理体制の再構築などを行ったうえで、10月28日までに報告するよう求めています。日本エアコミューターが不適切な整備処置で業務改善勧告を受けるのは初めてで「今回の指導内容を重大かつ厳粛に受け止め、信頼の回復に努める」などとしています。