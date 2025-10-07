三上悠亜、ラフなミニ丈コーデで圧巻の脚線美披露「脚長すぎ」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】タレントの三上悠亜が10月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜「脚長すぎ」と話題の私服ショット
三上は「今週発売のお気に入りアイテム 楽ちんだけど特別感のあるセットアップ 裏起毛なのでこれからの季節にぴったり」とつづり、私服姿をアップ。グレーのスウェット生地が可愛らしいミニ丈セットアップの裾には、チュールがあしらわれており、美しい脚をのぞかせていた。
この投稿にファンからは「脚のラインが綺麗すぎる」「完璧スタイル」「ラフなコーディネートも似合う！」「脚長すぎでびっくり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三上悠亜「脚長すぎ」と話題の私服ショット
◆三上悠亜、スラリ美脚披露
三上は「今週発売のお気に入りアイテム 楽ちんだけど特別感のあるセットアップ 裏起毛なのでこれからの季節にぴったり」とつづり、私服姿をアップ。グレーのスウェット生地が可愛らしいミニ丈セットアップの裾には、チュールがあしらわれており、美しい脚をのぞかせていた。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿にファンからは「脚のラインが綺麗すぎる」「完璧スタイル」「ラフなコーディネートも似合う！」「脚長すぎでびっくり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】