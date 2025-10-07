リリースで発表

JFA（日本サッカー協会）は10月7日、影山雅永技術委員長の契約解除を発表した。

フランス紙「ル・パリジャン」が6日にパリ行きの航空機内で児童ポルノの輸入・所持の容疑で懲役18か月（執行猶予付き）の有罪判決を受けたと報道。タブレット端末で閲覧していたところ客室乗務員に通報された。

2日にU-20ワールドカップ（W杯）の視察のため、チリへ向かう途中にロワシー空港で身柄を拘束された。前日6日にボビニー刑事裁判所で裁判を受けたとして同紙は「10歳ぐらいの少女の画像を閲覧しているところを発見された」と伝えた。

公聴会では画像の閲覧について「好奇心から」として「人工知能（AI）によって生成された創作物」と主張したという。同紙は「裁判所はAIかどうかにかかわらず、禁止されている児童ポルノに該当。実在の未成年者に関するコンテンツについても捜査を行った」と有罪判決に至った理由を説明した。

影山委員長はU-20日本代表やマカオ代表などを歴任。昨年からJFA技術委員長に就任していた。（FOOTBALL ZONE編集部）