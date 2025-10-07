TWICEドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』メンバーの今を切り取った場面写真解禁 入プレ第1弾はビジュアルシート
K‐POPガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』より、彼女たちの“今”を切り取った新規シーンカットを一挙解禁。さらに入場者プレゼント第1〜3弾まで配布決定。限定デザインの第1弾詳細が発表された。
【写真】メンバー9人の絆に胸が熱くなる！ 場面写真ギャラリー
TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップを走り続ける9人組のガールズグループ。デビュー曲「Like OOH‐AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。2024年3月には13thミニアルバム「With YOU‐th」が米国のメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得し、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させた。
なぜ彼女たちは、独自の存在として輝き続けることができたのか―。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン「ONCE」との深い結びつきを丁寧に描き出す。さらに、6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据える彼女たちの現在進行形の姿を、メンバーの素顔と共に四つのパートで追いかける。
この度、新規シーンカットが一挙解禁。公開されたのは、黒で統一された衣装が、9人の凛とした佇まいを際立たせる一枚や、メンバーそれぞれがカチンコを手に映画の始まりを告げるようなカットなどが公開された。
また、メンバー9人の絆の深さが描かれる重要なシーンとして、前回のワールドツアーのロサンゼルス公演翌日に撮影された様子も。ここでは、メンバーがグループとして抱えていた不安や、これから描いていきたい未来について、笑顔で、時には涙を見せながら率直に想いを打ち明け合う。単なるグループではなく、家族のような存在として成長してきたTWICE。ステージ上の華やかな姿とはまた違った、自然体で親密な素顔や、メンバー同士だからこそ交わされる深い対話の数々は、本作でしか見ることのできない貴重なものだ。今回解禁された場面写真の数々は、そんな彼女たちの“これまで”と“これから”が詰まった感動の物語への期待を高めるものとなっている。
本作の入場者プレゼント第1弾が、B5サイズの「ビジュアルシート」に決定。今回のドキュメンタリー映画の入場者プレゼントのために撮り下ろされた、初解禁セルフィー風カットを使用。メンバー9人それぞれのナチュラルでキュートな表情を捉えている。
このビジュアルシートは限定デザインとなっており、メンバー一人ひとりのカットを切り離してコレクションカードとしても楽しめる特別な仕様で、ONCEのためだけに用意された特別なものだ。本作でしか手に入らない貴重なアイテムとなっている。
入場者プレゼント第1弾は10月24日の公開初日より配布開始予定（数量限定）。さらに、第2弾、第3弾の配布も決定している。
映画『TWICE：ONE IN A MILL10N』は、10月24日より全国公開。
