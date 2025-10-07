加護亜依37歳、ミニスカ姿で魅了「天使ちゃん」「顔小さい！」「可愛すぎる」 美スタイル全開 2児の母
元モーニング娘。の加護亜依が、7日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を披露した。
【写真】加護亜依、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 ネット衝撃（5枚）
今年2月に37歳を迎えた加護。2012年に第1子、2017年には第2子を出産。SNSでは美しさあふれる近影を度々投稿しており、注目を集めている。先日は黒と白の水着姿をそれぞれ公開し話題を呼んだ。
今回は『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）に出演した際のオフショットを複数枚投稿。美スタイルが際立つ衣装姿で魅せた。ファンからは「天使ちゃん」「顔小さい！」「可愛すぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まった。
引用：「加護亜依」インスタグラム（@ai.1988kg）
