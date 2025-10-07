″令和最強のメリハリボディ″グラドル・澄田綾乃、美スタイル際立つ姿が「可愛すぎ」「最高」
"令和最強のメリハリボディ"と呼ばれ、俳優業や各誌グラビアで活躍中の澄田綾乃が、7日までにTikTokを更新。近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】"令和最強のメリハリボディ"グラドルが「スタイル抜群」 大胆な"グラビア姿"も（24枚）
普段からグラビアのオフショットや、美しさあふれる近影を投稿している澄田。今回は、曲に合わせて可愛らしく踊る様子を動画で公開。美スタイル際立つタイトなトップスを着用しており、ファンからは「可愛すぎ」「最高」などのコメントが集まっている。
澄田は1999年2月26日生まれ、山口県出身の26歳。オスカープロモーション所属。ドラマ『不適切にもほどがある！』（2024）などにも出演し話題を呼んだ。
引用：「澄田綾乃」インスタグラム（＠nonnon112620）、エックス（@AYANO_SUMIDA9）、TikTok（@cocomoka0226）
