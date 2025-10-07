武田久美子、近影　※「武田久美子」インスタグラム

　女優・武田久美子が7日、自身のインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。

　先日は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回は海上でのワンピース姿を披露。「もう今年の夏も終わりですね　私にとって今年の夏は最高に楽しかったです。夏の名残りを皆様にお届け致します」とつづった。抜群のスタイルが際立つ近影に「ゴージャス」「美しすぎる」などの声が寄せられている。

