武田久美子57歳、抜群プロポーションで魅了 「ゴージャス」「美しすぎる」と絶賛の声
女優・武田久美子が7日、自身のインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」 圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
先日は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回は海上でのワンピース姿を披露。「もう今年の夏も終わりですね 私にとって今年の夏は最高に楽しかったです。夏の名残りを皆様にお届け致します」とつづった。抜群のスタイルが際立つ近影に「ゴージャス」「美しすぎる」などの声が寄せられている。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）
