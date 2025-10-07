JTは、セブンスターブランドから「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」を、2025年10月6日より、CLUB JT オンラインショップで販売します。実売価格は600円（税込）。

「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」

セブンスターの名称は“北斗七星”に由来し、「新時代の幕開けを象徴するたばことして、いつまでも輝き続ける」という想いが込められています。

この「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」は、2022年に発売された「セブンスター・ボールド・ブラック」と対をなす製品。

18mgという高タールにより、セブンスターメンソールシリーズ内最強の吸いごたえを実現。独自のブレンドによるたばこの旨味・香りを活かした重厚な味わいと、セブンスターならではの広がりのある煙の旨さを、ソリッドなメンソール感と共に楽しめます。

【商品概要】

商品サイズ：通常サイズ（FK）

フィルタータイプ：チャコールフィルター

包装形態：20本入り ボックス

タール値：18mg／本

ニコチン値：1.7mg／本

新製品を体験したGetNavi web編集部・濱のコメント

「これまでのメンソールは、メンソール感とニコチン感の比率が8：2ぐらいの体感で、タバコを吸った気になれなかった。この『セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト』は、メンソール感が3に対して、ニコチン感が7ぐらいあるので、タバコを吸った感がしっかりと感じられるうえ、吸ったあとの爽快感も程よく感じられるので非常によかった」（茺）

JT 「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」 発売日：2025年10月6日 実売価格：600円（税込）

The post 爽快感のある重厚な吸いごたえ！ セブンスター史上最強メンソール「ソリッド・ホワイト」誕生 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.