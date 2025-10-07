能登地域では、農業の担い手の減少が続いています。そうした中で、農業の存続のために、ロボットを活用した稲刈りの実証実験が行われました。

黄色く色づいた稲穂の中を進む1台のコンバイン。



しかし、運転席に人の姿はありません。



運転手がいなくても、きれいにカーブして稲を刈っていきます。

7日、石川県輪島市では、自動で運転、収穫作業を行うロボットコンバインの実証実験が行われました。





背景にあるのは、能登の農業の担い手不足です。

羽咋市以北の能登の農業の担い手は、年々、減少傾向。



国が定義する農業従事者は、最新の石川県の調査では651人と、5年間で130人減少しました。



人手不足が深刻となる中で、こうしたロボット技術が打開策として期待されています。

このロボットコンバインでは、人が乗って運転するのは最初の1周だけ。



その後は、コンバイン自らが田んぼの形を覚え、自動でルートを設定し、稲刈りを行います。

こうした先端技術に、放棄された農地を預かる地元の農業法人も期待を寄せます。



農業法人ファーマー・宮崎 数馬 社長：

「効率の良い形での、誰でもできるような形での農業をできていければいいのかなと、そうすることで、農地を保全していく次世代が増えてくれれば、私たちはいいのかなと」

石川県では、来年度は田植えについても自動化の実証実験を行い、検証をもとに農家への導入を検討しているということです。