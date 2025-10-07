国内男子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー、第６２回日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日）の記者発表会が７日、開催コースの東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で行われた。

同ツアー唯一の東京開催で、賞金総額は１億３０００万円（優勝４０００万円）。ツアー優勝者、賞金ランキング上位の選ばれし３０人が頂点を争う。

前週までに優勝した今大会の有資格者１６人のうち、今季賞金ランク１位の生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、フリー）ら９人の日本人選手が初優勝。ツアー制が施行された１９７３年を除けば８１、９７年と並ぶ歴代最多で、今季はまだ７試合を残っており、記録更新の可能性は十分にある。現時点では、生源寺、小西たかのり（フリー）、小斉平優和（フリー）、勝俣陵（ロピア）、下家秀琉（しもけ・すぐる、エレコム）の４人が初出場となる。

昨年大会は金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が３位に入り、逆転で初の賞金王に輝いた。今季の獲得賞金が１億円に到達した選手はおらず、２年連続で最終戦までもつれる可能性が高い白熱の賞金王争いに注目が集まる。