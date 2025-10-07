東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「リストランテ・ディ・カナレット」で提供されるスペシャルセットを紹介していきます。

価格：5,800円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーシー「リストランテ・ディ・カナレット」

合鴨の生ハムとモッツァレッラのリース仕立て、オレンジとナッツ添えパッケリ、ウニのクリームソース牛サーロインのロースト、シードルソース 赤ピーマンとオレンジのソースカッサータ（オレンジ、 ピスタチオ 入り）、ラズベリーと ピスタチオ のソース

※スペシャルパスタセット3,800円もご用意しています。

クリスマスらしい盛り付けの華やかなスペシャルセット。

リースのような前菜から始まり、クリスマスカラーでまとめチョコのツリーを飾ったデザートでしめくくります。

雪がつもったようなパスタはウニの香りが贅沢！

メインの牛サーロインにはイタリア野菜を添えてあります。

雪がつもったような贅沢パスタ！

東京ディズニーシー／リストランテ・ディ・カナレット“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルセットの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

