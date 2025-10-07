通勤も通学も、アウトドアも。背負うだけで、すっきり決まる【ロゴスパーク】のリュックサックがAmazonに登場中‼
大容量×快適設計。毎日を支える、洗練されたバックパック【ロゴスパーク】のリュックサックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックサックは、通勤・通学からアウトドアまで、幅広いシーンに対応する大容量バックパック。 約H46×W33×D18センチメートルの広々とした設計で、書類・PC・衣類などの必需品をしっかり収納可能。耐久性のある素材を採用し、長時間の使用にも耐えるタフな構造が魅力。
背面とショルダーにはクッション性を持たせ、体にフィットする設計で快適な背負い心地を実現。長時間の移動でも負担を軽減する。
デザインは男性向けに仕上げたシンプルかつ洗練された外観で、フレッシャーズやビジネスシーンにも馴染む。
日常使いから旅先まで、機能性とスタイルを両立した頼れるバックパック。
