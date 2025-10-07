ソムリエおすすめのペアリングワインも！東京ディズニーシー／マゼランズ“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある、大航海時代の探険家たちに敬意を表したレストラン「マゼランズ」
「マゼランズ」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルコースと、ソムリエおすすめのペアリングワインセットが登場します。
荘厳な空間でいただく、クリスマスの祝祭にふさわしい贅沢なメニューです。
東京ディズニーシー／マゼランズ“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「マゼランズ」
大航海時代の偉大な探険家、マゼランに由来するレストラン「マゼランズ」
“ディズニー・クリスマス2025”の期間中、冬の味覚をふんだんに使用したスペシャルコースを提供。
また、お料理とのマリアージュを楽しめる、ソムリエが厳選したワインのペアリングセットも用意されています。
“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルコース
価格：13,000円
クリスマスの祝祭にふさわしい、贅沢なコースです。
国産牛の温かいアミューズから始まり、レモンの香りがさわやかなマリネの前菜、冬らしくアンコウを使った魚料理、国産牛を贅沢に使用したパイ包みに仕立てた肉料理、そして雪が降る静かなクリスマスのようなデザートで締めくくられます。
コース内容：国産ヒラメのラグーのパルマンティエオマール海老のマリネとカリフラワーのブランマンジェ、オレンジジェルとビーツピューレを添えて生ハムを巻いたアンコウのフリット、ノイリーソース国産牛フィレ肉のアンクルート、マディラ風味のトリュフソース パースニップのローストとピュレを添えてパン（ブール、クルミ）ベリーとピスタチオのヴァシュランミニャルディーズコーヒーまたは紅茶
ソムリエおすすめのペアリングワインセット
価格：5,500円
スペシャルコースの各料理に合わせて、ソムリエが選んだワインを楽しめるペアリングセットです。
シャンパーニュ
アンリオ ブリュット・スーヴェラン
花を思わせる華やかな香りと、まろやかな口当たりが特徴のシャンパーニュです。
白ワイン
シルヴァラード ソーヴィニヨン・ブラン エステート・グロウン ミラー・ランチ
柑橘類の白い花や皮を思わせるハーバルな香りとミネラルの風味が感じられ、トロピカルフルーツのようなはつらつとした果実の味わいと心地よい酸味のバランスが、魚介類とよく合います。
白ワインまたは赤ワイン
ブレッド＆バター シャルドネ または ピノ・ノワール トラディション
メインの肉料理に合わせて、白ワインまたは赤ワインのどちらかを選べます。
白ワインは、芳醇な香りと繊細な酸味のバランスが良いワインです。
焼きたてのパンのような香ばしさとクリーミーなバターの風味は、肉料理との相性も抜群です。
赤ワインは、芳醇な香りを持つソースにも寄り添える、やさしい味わいのワインです。
パイ包みの香ばしさや、肉料理のしっかりとした味わいをより引き立てます。
東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「マゼランズ」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした。
