待ってた！ 待ってたーーッ！【3COINS】大人が狙いたい♡「新作ヘアアクセ」

秋のおしゃれをアップデートしたいなら、まずはヘアアクセから取り入れてみませんか。【3COINS（スリーコインズ）】から登場している新作ヘアアクセは、大人に似合うデザインと実用性を兼ね備たアイテムが目白押し！ 今回は、大人女性に似合う、シーズンムードが詰まった新作ヘアアクセをご紹介します。

ニュアンスカラーが魅力

【3COINS】「フチカラーバンス」\550（税込）

縁に異なる色をつけ、ワンポイントにしたバンスクリップ。根元をねじっただけの低めポニーをこのクリップで留めるだけで、こなれ感のあるまとめ髪に。グリーン、アイボリー、ブラックの3色展開の中、ニュアンス感のあるグリーンがおすすめ。この秋注目のレッドやブラウンを取り入れた服装にも映えそうです。

乙女心がキュンとするキュートなバンスクリップ

【3COINS】「ハートリボン付きバンス」\330（税込）

ぷっくりしたハートモチーフや、パール調モチーフ、華奢なリボンモチーフといった、乙女心がキュンとするような要素をふんだんに詰め込んだバンスクリップ。約縦6 × 横8cmという小ぶりなサイズ感なので、大人も照れずに使いやすそうです。ハーフアップに留めたり、華やかなヘアアレンジのアクセントとして使ってもいいかも。シルバーカラーとブラックの2色展開です。

ブラウンをヘアアクセで取り入れるなら

【3COINS】「レオパードハートポニー2個セット」\330（税込）

レオパード柄の平ゴムと、ハート型のふわふわモチーフが付いた丸ゴムとがセットになったお得なアイテムはぜひ1つゲットしておきたいかも。画像は、丸ゴムを単品使いしたアレンジです。今年の秋の注目カラー、ブラウンをヘアアイテムに取り入れたい人は、要チェック！ 程よくトレンド感を取り入れつつ、地味見えしないワンポイントになってくれそう。

上品なツイード素材のリボン

【3COINS】「ツィードロングリボンポニー」\550（税込）

シンプルなひとつ結びをグッとおしゃれに見せてくれる、大きめリボンをつけたヘアゴム。可愛らしさ満点のモチーフも、ツイード素材の品格により、大人に似合う印象へとクラスアップしています。ブラウンとブラックという落ち着いたカラー展開で、どちらも欲しくなる人が多そう。通勤でも付けられそうな、上品なデザインも大人に嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里