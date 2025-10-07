Hi-STANDARD、新体制でのツアー開催をゲリラ発表 ライブハウス＆アリーナで8公演、3.11には宮城・SENDAI GIGSで
Hi-STANDARDが、新体制でのツアー『Screaming Newborn Baby Tour』を開催することを発表した。12月23日の東京・LIVE HOUSE FEVERを皮切りに、ライブハウスとアリーナで全8公演を開催する。
【写真】CDショップにゲリラ設置されたHi-STANDARD試聴コーナー
きょう7日、全国のCDショップで新ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』（11月26日発売）収録曲「Our Song」が試聴できる企画がゲリラ的に行われた。店頭ではツアーのフライヤーも配布され、『Screaming Newborn Baby Tour』の開催が明らかになった。同フライヤー内のURL（ニ次元コード）からツアーの詳細を確認できる仕組みになっており、現状ではフライヤーを入手しないと内容は見ることができない。
『Screaming Newborn Baby Tour』は、The BONEZ／Pay money To my Painのドラマー・ZAXを正式メンバーに迎えてから初となるツアー。一部公演ではゲストバンドの出演も発表されている。
ZAXを正式メンバーに迎えた新たなHi-STANDARDが、どのようなステージを見せるのか。再始動後初のツアーとして、全国各地で熱い注目が集まっている。SNS上では、「ハイスタ ツアーだ！ 今からソワソワしてる」「とんでもないチラシがっ！」「CDショップのみ告知いいよね」「ハイスタ、ツアーやんの？まじ？」など、驚きと興奮の声が相次いでいる。また、2026年3月11日に宮城・SENDAI GIGSでライブが行われることにも「東北の人たち当たってくれ」「3/11が仙台なの泣く」など多くの反響が寄せられている。
ZAXの加入は、9月24日にPIZZA OF DEATHの公式YouTubeチャンネルで行われた生配信にて発表された。同配信では、最大同時接続数7万2000人、累計視聴者数40万人を超える注目を集め、Xのトレンド1位を記録した。
■『Screaming Newborn Baby Tour』
【ライブハウス公演】
・12月23日（火）東京・LIVE HOUSE FEVER
・2026年3月3日（火）福岡・DRUM LOGOS ゲスト：ENTH
・2026年3月5日（木）愛知・名古屋ダイアモンドホール ゲスト：SHANK
・2026年3月11日（水）宮城・SENDAI GIGS ゲスト：HONEST
・2026年4月8日（水）東京・Spotify O-EAST ゲスト：KUZIRA
【アリーナ公演】
・2026年1月12日（月・祝）新潟・朱鷺メッセ
・2026年2月20日（金）大阪・大阪城ホール
・2026年4月19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
