東京ディズニーシーのアラビアンコーストにあるレストラン「カスバ・フードコート」

「カスバ・フードコート」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルラッシー（ストロベリー＆ホワイトチョコレート）が登場！

本格カリーと一緒に楽しめる、クリスマスらしい彩りの一杯です。

カスバ・フードコート「スペシャルラッシー（ストロベリー＆ホワイトチョコレート）」

価格：700円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーシー／アラビアンコースト「カスバ・フードコート」

「カスバ・フードコート」の定番ラッシーに、クリスマス限定フレーバーが登場。

ストロベリー味のラッシーに、雪をイメージしたホワイトチョコレートがたっぷりトッピングされています。

まろやかなラッシーに、ザクザクとしたホワイトチョコレートの食感が楽しいアクセント。

赤と白のコントラストがクリスマスにぴったりの、デザートのように楽しめるドリンクです。

東京ディズニーシー／アラビアンコースト「カスバ・フードコート」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルラッシー（ストロベリー＆ホワイトチョコレート）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

