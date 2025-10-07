東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるレストラン「ドックサイドダイナー」

「ドックサイドダイナー」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のホットカクテルが登場します。

コーヒーとフルーツの意外な組み合わせが楽しめる、大人向けのホットドリンクです。

ドックサイドダイナー「ホットカクテル（コーヒー、カカオリキュール、パッションフルーツ、オレンジ）」

価格：830円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ドックサイドダイナー」

※アルコールドリンクです

寒い季節にうれしい、ホットコーヒーをベースにしたカクテル。

香り高いコーヒーにカカオリキュールを合わせ、奥深い味わいに仕上げられています。

一番の魅力は、後からふわっと香るパッションフルーツの華やかな香り。

コーヒーとカカオのビターな風味に、南国フルーツのトロピカルなアロマが加わった、新感覚の一杯が楽しめます。

東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ドックサイドダイナー」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”ホットカクテルの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

