パッションフルーツの香りが華やか！東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー “ディズニー・クリスマス2025”ホットカクテル
東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるレストラン「ドックサイドダイナー」
「ドックサイドダイナー」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のホットカクテルが登場します。
コーヒーとフルーツの意外な組み合わせが楽しめる、大人向けのホットドリンクです。
ドックサイドダイナー「ホットカクテル（コーヒー、カカオリキュール、パッションフルーツ、オレンジ）」
価格：830円
販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ドックサイドダイナー」
※アルコールドリンクです
寒い季節にうれしい、ホットコーヒーをベースにしたカクテル。
香り高いコーヒーにカカオリキュールを合わせ、奥深い味わいに仕上げられています。
一番の魅力は、後からふわっと香るパッションフルーツの華やかな香り。
コーヒーとカカオのビターな風味に、南国フルーツのトロピカルなアロマが加わった、新感覚の一杯が楽しめます。
東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ドックサイドダイナー」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”ホットカクテルの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
