日本サッカー協会（JFA）の影山雅永技術委員長（58）が児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で今月2日に逮捕され、パリ近郊の簡易裁判所で6日に有罪判決を受けたと同日、複数のフランスメディアが報じた。同協会は影山技術委員長の契約解除を発表。この件について7日午後7時から会見が行われる。

現地メディアは「日本サッカー協会の幹部で元プロ選手は、児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で、パリ近郊ボビニーの簡易裁判所で今月月曜日に審理を受けた」と報道。「58歳の同氏は日本サッカー協会のテクニカルディレクターを務め、チリで行われているUー20ワールドカップに向かう出張の途中、10月2日にフランスの現地空港で飛行機を降りた際に逮捕された」と説明。影山氏は「機内でタブレット端末に表示された“およそ10歳の少女”とされる画像を客室乗務員に発見・通報された」と詳細を報じた。影山氏は、パリ到着時に飛行機を降りた際に身柄を拘束されたという。

さらに「公判で責任を軽く見せようとし、それらは人工知能が生成した創作物であり好奇心で見ていただけで、芸術的な目的だと主張した」と影山氏の主張を紹介。それに対し裁判所は「たとえAI生成のものであってもこうした画像は児童ポルノに該当し、禁止される表現であること、さらに実在の未成年者を含む内容も検索していたことを指摘した」とし、影山氏は即決審理にかけられ執行猶予付きの懲役18カ月の判決を受けたとした。

影山氏が自身の検索で年齢基準を意図的に引き下げていたという現地報道もあり「検察官から故意の選択を非難された」という。同メディアは「同氏にはさらにフランス領土への入国禁止10年、未成年者に関わる業務従事禁止10年、性犯罪者名簿への登録が科された」と判決の詳細も報じた。