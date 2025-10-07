今年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学免疫学フロンティア研究センターの坂口志文特任教授が選ばれた。「アレルギーの常識を変えた」と言われる坂口特任教授の発見は、いまや“国民病”ともいわれる花粉症に画期的治療法をもたらした。坂口氏が自身の研究成果を解説する。

なぜ「花粉症」が急増？

花粉症は1980年代から急激に増え、いまでは日本人のおよそ4人に1人が発症するといわれます。日本と同様に、他の先進国もこの数十年でアレルギー患者は急増しました。これは社会が衛生的になり、雑菌などに触れる機会が減ったせいともいわれますが、その「衛生仮説」も、「Tレグ（制御性T細胞）」と呼ばれる免疫細胞の発見により、よりクリアに説明できるようになりました。

では、Tレグがこれまでの考え方をどう変えたのか、アレルギーとの関係について簡単に解説しておきましょう。



免疫細胞は、よく軍隊に喩えられるように「パトロール隊」「司令官」、そして攻撃の「実働部隊」などの役割を持っています。例えば傷口から細菌が侵入すると、血管やリンパ腺にいる「パトロール隊」が捕らえ、「司令官」のT細胞に「こんな異物が侵入しました」と報告します。そのときT細胞が有害だと判断すれば、「実働部隊」に攻撃命令を出します。

しかし、スギ花粉など有害でない異物まで「実働部隊」が誤って攻撃してしまうのがアレルギー反応です。花粉症だけでなく、自己免疫疾患と呼ばれる病気も、ほぼ同じ原因で起こります。例えば1型糖尿病や膠原病、安倍首相も罹った炎症性腸炎はその一つです。

なぜ、誤って有害でない物質まで免疫細胞が攻撃してしまうのか。

私の研究でわかったことは、「司令官」の誤った命令を止めさせる役割を持つ細胞「Tレグ」が存在するということでした。このTレグの働きが弱ったときに、「実働部隊」の攻撃が止められず、アレルギー反応が起こっていたのです。

Tレグについて、1995年に免疫学の専門誌に発表した論文に世界中から大きな反響がありました。「免疫システムに攻撃を止める細胞が存在する」という発想は、それまでの常識になかったからです。

Tレグの働きは、実際の病気治療でも確認できました。

原発性免疫不全症の一つに、アイペックス症候群という極めて稀な病気があります。自己免疫疾患、炎症性腸炎が起こり、母乳も含めて何か口に入れると100％アレルギーになるため、治療しなければ3年以内に亡くなります。その原因は、Tレグをつくるのに必要な遺伝子の異常でした。そのため骨髄移植によって体内でTレグがつくれるようになると、免疫システムが正常に機能するという治療法が可能なのです。

がん治療も変わる

Tレグの存在が明らかになると、日本はじめ先進国でアレルギーが増えた理由も説明できます。

先進国でアレルギーが増加した数十年間を見ると、逆に減少したものがあります。結核などの感染症です。グラフにすると、感染症の減少を示す線と、アレルギーの増加を示す線はきれいな逆相関を描きます。

社会が衛生的になるにしたがい、細菌などを攻撃する免疫細胞の力が弱まった結果、それを制御するTレグも強い力が必要ではなくなり、徐々に弱ってきたのです。社会全体で人々のTレグが弱まっていくなかで、遺伝的にアレルギーになりやすい、境界線に近い人たちから発症したと考えられます。

つまり、アレルギーの発症を抑えるには、Tレグの量を増やして活性化させればいいことになります。

実は、Tレグを一気に増やすことは不可能ではありません。

