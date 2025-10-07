東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで、“ディズニー・クリスマス2025”の定番食べ歩きスイーツ「チョコレートチュロス」が登場！

2025年11月1日から12月25日までの期間限定で販売される、毎年人気のメニューです。

どのキャラクターデザインになるかお楽しみの、全7種の限定パッケージもポイントです☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートチュロス

価格：600円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：

【東京ディズニーランド】

ファンタジーランド「ペコスビル・カフェ」

ファンタジーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」

ファンタジーランド「ル・フウズ」

【東京ディズニーシー】

アメリカンウォーターフロント「ハイタイド・トリート」

ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」（14:00〜17:00までの提供）

ファンタジースプリングス「ルックアウト・クックアウト」

クリスマスシーズンの定番スイーツ、チョコレート味のチュロスが2025年も登場。

降り積もる雪のように、真っ白なホワイトチョコシュガーがたっぷりとまぶされています。

温かいチュロスとチョコレートの甘さが、寒い季節にぴったりです。

全7種のキャラクターパッケージ

チュロスが入ったパッケージは、この時期だけの限定デザイン。

クリスマスのコスチュームを着たディズニーの仲間たちが描かれており、デザインは全部で7種類です。

どのキャラクターのパッケージで提供されるかは購入してからのお楽しみなので、コレクションするのもおすすめです。

東京ディズニーリゾートで販売される、“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートチュロスの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

