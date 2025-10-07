全7種の限定パッケージ！東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートチュロス
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで、“ディズニー・クリスマス2025”の定番食べ歩きスイーツ「チョコレートチュロス」が登場！
2025年11月1日から12月25日までの期間限定で販売される、毎年人気のメニューです。
どのキャラクターデザインになるかお楽しみの、全7種の限定パッケージもポイントです☆
東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートチュロス
価格：600円
販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：
【東京ディズニーランド】
ファンタジーランド「ペコスビル・カフェ」
ファンタジーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」
ファンタジーランド「ル・フウズ」
【東京ディズニーシー】
アメリカンウォーターフロント「ハイタイド・トリート」
ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」（14:00〜17:00までの提供）
ファンタジースプリングス「ルックアウト・クックアウト」
クリスマスシーズンの定番スイーツ、チョコレート味のチュロスが2025年も登場。
降り積もる雪のように、真っ白なホワイトチョコシュガーがたっぷりとまぶされています。
温かいチュロスとチョコレートの甘さが、寒い季節にぴったりです。
全7種のキャラクターパッケージ
チュロスが入ったパッケージは、この時期だけの限定デザイン。
クリスマスのコスチュームを着たディズニーの仲間たちが描かれており、デザインは全部で7種類です。
どのキャラクターのパッケージで提供されるかは購入してからのお楽しみなので、コレクションするのもおすすめです。
東京ディズニーリゾートで販売される、“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートチュロスの紹介でした。
続きを見る
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 全7種の限定パッケージ！東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートチュロス appeared first on Dtimes.