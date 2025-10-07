双子出産の中川翔子、子供たちと眠る“川の字”SHOTにファンほっこり「退院おめでとう」「ステキ」

10月7日、中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】子供たちと並んで眠る“川の字”SHOTなども公開

9月30日に双子の母となった中川は、自身のInstagramアカウントにて、「退院した日に、双子と初めて外の空気を吸った瞬間」「9日で14キロ体重が違う自分にびっくり」「一週間前にはお腹の中にいた双子と川の字で寝た不思議」と近況を報告。

続けて、「毎日の新しい気持ちを絵日記にするのが いまのストレス発散と双子へのいつかのプレゼント」と綴ると、退院した日の朝や、体重の変化についての絵日記、部屋で横になっている自身と子供たちの写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「退院おめでとう」「絵日記めちゃくちゃ共感」「川の字で寝てる写真がステキ」「双子ちゃんとママの新しい人生のスタートですね」「素敵な思い出がたくさん増えますように」などの声が寄せられている。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には妊娠を発表した。なお、子供たちは二卵性の双子の男児とのことだ。