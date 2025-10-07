女の子とわんこの可愛すぎるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で109万8000回再生を突破し、「目つきがガチで笑った」「わんこの悲しそうな顔w」「ほんっとにかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子に初めて『柿』をあげた結果→あまりの美味しさに驚愕して…可愛すぎる『まさかの行動』】

初めての柿をシェアしたい

Instagramアカウント「mofmof__kinako」の投稿主さんは、2歳の女の子「みー」ちゃん、柴犬の「きなこ」ちゃんの仲睦まじい姿をたびたび紹介しています。今回は、みーちゃんに「あるもの」をプレゼントしたそう。それは、美味しそうな柿でした。

初めて柿を見たみーちゃんは、なんとなく果物であることを察した様子。果物が大好きなみーちゃんは、興奮した様子で「わんわん！」ときなこちゃんを指さします。また、「ママ！」と叫ぶ一幕も。どうやら、みーちゃんは柿をみんなで一緒に食べたいようです。

美味しそうなものを分け合おうとする優しさに、思わずホッコリ…♡

あまりの美味しさに驚愕！

みーちゃんは、小さくカットされた柿に初挑戦することになりました。一口試した途端、「！！」とばかりのビックリ顔に！柿はみーちゃんの好みだったようで、あまりの美味しさに感激してしまったようです。

美味しい柿を分けてあげたいと思ったのか、ここでも「わんわん！」ときなこちゃんの方を指さしていたそう。柿から得られた感動を、きなこちゃんに教えてあげたいのかもしれません。ママは、きなこちゃんの分の柿も小皿に取って置いておいたそうです。

想定外の結末に…

これまで一番の食いつきを見せたというみーちゃんは、あっという間に柿を完食。すると、小皿にそっと手を伸ばし…。きなこちゃんの分を食べてしまったのでした！

優しくて思いやりのある性格とはいえ、みーちゃんはまだ2歳。柿の美味しさに我慢できず、勢い余ってきなこちゃんの分も食べてしまったのでしょう。「もうひとつ」と再び小皿に手を伸ばすと、危機感を覚えたきなこちゃんが顔を出しました。その結果、みーちゃんの手ときなこちゃんの顔がぶつかるという事態に。

柿があまりに美味しいせいで、みーちゃんの性格も変わってしまったとつづったママなのでした♡

この投稿には、「初めての柿が美味し過ぎたのですね(笑)」「分かっていても…我慢は難しいね(笑)」「いつも癒されてます」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mofmof__kinako」には、他にもみーちゃんときなこちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mofmof__kinako」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。