「なんで後ろ下がって小顔効果狙うん？」エルフ荒川、ヒコロヒー＆やす子ら仲良しショット公開「愛おしすぎます」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは10月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。『オールスター感謝祭 2025秋』（TBS系）での芸人たちのオフショットを公開しました。
【写真】芸人たちの仲良しショット
3枚目には星柄のシャツを着たお笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上さんとお笑いタレントのやす子さんが登場。荒川さんは村上さんについて「オールスター感謝祭だから星シャツ来てたの愛おしすぎます(野田さんも星でしたょね？お揃いは流石にありがたい…)」とコメントしています。
4枚目には、お笑いコンビ、トム・ブラウンのみちおさんと、荒川さんの相方であるはるさんのツーショットが収められています。いずれの写真も、仲の良さが伝わってくる1枚です。
(文:勝野 里砂)
【写真】芸人たちの仲良しショット
楽しそうな様子を公開荒川さんは、「まちち、ヒコさんとの写真でなんで後ろ下がって小顔効果狙うん？って怒られてたのほんま（笑）」とつづり、4枚の写真を公開しました。1、2枚目には、お笑い芸人のヒコロヒーさんとお笑いコンビ・エバースの町田和樹さんが写っており、1枚目では後ろにいた町田さんが、2枚目では前に出てきている様子が、コミカルなやりとりを感じさせます。
4枚目には、お笑いコンビ、トム・ブラウンのみちおさんと、荒川さんの相方であるはるさんのツーショットが収められています。いずれの写真も、仲の良さが伝わってくる1枚です。
荒川さんプロフィール荒川さんは1996年生まれ、大阪府和泉市出身。同コンビでボケ・ネタ作りを担当しています。吉本総合芸能学院大阪校38期出身で、2016年4月には同期のはるさんとお笑いコンビ「エルフ」を結成。“ギャル” をキャラクターにした明るい芸風を武器に、漫才・コント両方で活動。近年は、コスメブランド「GALLZ Cosmetics」を立ち上げ、美容の分野でも活躍しています。
(文:勝野 里砂)