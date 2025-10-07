読売３３３終値２４円高の４万９７６円、２日連続で最高値更新…短期的な過熱感意識され売り買い交錯

７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２４円３９銭（０・０６％）高の４万９７６円６１銭だった。

３営業日連続で値上がりした。小幅ながら２日連続で最高値を更新した。全銘柄のうち１７５銘柄（約５２％）が上昇した。

前日の株式市場は、高市早苗・前経済安全保障相が自民党総裁に選出されたことで、積極的な財政出動への期待から株価が大幅に上昇した。７日の市場では過熱感が意識され、売り買いが交錯した。業種別では、化学や輸送用機器銘柄が上昇に寄与した。

上昇率は、電線大手のフジクラ（５・４５％）がトップで、日産自動車（３・１７％）、ルネサスエレクトロニクス（３・０９％）の順に大きかった。

下落率は、レーザーテック（５・０１％）が最大で、ソニーフィナンシャルグループ（４・９１％）、ＳＵＭＣＯ（４・３５％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６円１２銭（０・０１％）高の４万７９５０円８８銭で、４営業日連続で値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１・８５ポイント（０・０６％）高い３２２７・９１。日経平均、ＴＯＰＩＸいずれも最高値を更新した。