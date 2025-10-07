●あす8日(水)にかけて 雲多く一部にわか雨も

●木曜から3連休にかけては晴れ間多い日々

●今週後半も昼は夏が粘りを見せるが 朝晩はグッと冷え込む日も

きょう7日(火)も昼過ぎ頃まではよく晴れた状態が続いた県内…太陽が力強く輝いた昼間は、まだ少し夏の粘りを感じる陽気になりました。最高気温が30度以上の真夏日を県内5か所で観測し、山口と玖珂は今月4日目の真夏日。そして玖珂は10月の真夏日日数の最多記録更新にもなりました。





10月に入っても、まだ夏の粘りが少々感じられる日々です。その理由は気象衛星による雲画像に現れていて、南西諸島から東シナ海付近には、目立った雲のない晴れのエリアが大きく広がっています。今、ここが夏の高気圧が少々強い場所となっていて、その高気圧からの暖かな空気が県内まで広がってきていることで、10月なのに、まだまだ夏の名残の汗ばむ暑さになっている状況です。





また、台風22号が日本の南を西よりに進んでいますが、この高気圧に阻まれる形で今後は次第に北、さらに上空の風に乗り始めて東よりに進路を変える見込みです。県内への直接の影響はなさそうですが、台風の進路にあたる伊豆諸島では、木曜日頃は大荒れの天気。また、関東南部の沿岸も一時雨風が強まり、東日本方面の交通に影響が出る可能性がありますので、出張などを予定している方は交通情報には、ご注意下さい。





県内は、今夜遅く～あす8日(水)昼過ぎ頃にかけては、気圧の谷の通過で雲が多く、一部、にわか雨の心配があります。洗濯物のお出かけの際は折りたたみ傘を用意しておきたいところです。





その後、木曜日からはまた晴れ間多い天気がしばらく続く見込みですが、あす8日(水)の気圧の谷通過を境に季節は少し前進…今週後半は朝晩を中心にグッと冷え込む日がありそうです。

激しい寒暖差により、服装選びがいっそう難しい日々が続きますが、体調管理などにはいっそう気を配りながら、お過ごし頂きたいと思います。





今夜～あす8日(水)にかけて、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りがちの空が続き、気まぐれなにわか雨の所もあるでしょう。あす8日(水)は二十四節気の「寒露」…冷たい朝露が降りる、秋が深まっていく時期ではありますが、まだ気温は高めの状態が続きます。あす8日(水)日中の気温は28度前後の所が多いでしょう。





木曜日になると青空が戻り、そのまま今週末からの3連休に向けて、晴れ間の多い日々が続きそうです。引き続き、まだ昼間は夏の粘りを感じる少し汗ばむ陽気ですが、朝晩は金曜日、土曜日頃中心にグッと冷え込む日があります。激しい寒暖差で体調を崩さないよう、服装選びなど気を付けて、お過ごしください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

