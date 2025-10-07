ニューアーク・リバティー国際空港の管制塔＝６日/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

ワシントン（ＣＮＮ）連邦航空局（ＦＡＡ）の施設１２カ所で６日夜、人員不足が確認された。カリフォルニア州バーバンク、アリゾナ州フェニックス、コロラド州デンバーの管制塔のほか、ニュージャージー州ニューアーク、フロリダ州ジャクソンビルなどの空港周辺の航空交通を管理する施設でも人員が不足している。

ハリウッド・バーバンク空港で６日に離陸準備を進めていたパイロットは、通常の手順に従って無線で管制塔に連絡を取った。

しかしパイロットが受け取った返答は、出発調整のためのいつものやり取りではなかった。航空無線サイト「ライブＡＴＣ」の録音によると、返答は「職員配置の問題で管制塔は閉鎖している」というものだった。

このやり取りは、現在も続く政府閉鎖が全米の渡航者に及ぼす影響を示すものだ。管制官の人員配置の問題は主要空港での遅延を引き起こし、一部地域ではパイロットが業務の代替手順への切り替えを余儀なくされている。

管制官はエッセンシャルワーカーとみなされているため、政府閉鎖中も勤務を続ける必要があるが、給与は支払われていない。

最も大きな影響があったのはバーバンク空港だとみられる。同空港では、６日午後４時１５分ごろに管制塔が完全に閉鎖された。離着陸は可能だったものの、管制塔のない小規模空港で一般的に用いられる手順に従わなければならなかった。一時、２時間半を超える遅延が報告された。

デンバー国際空港とニューアーク・リバティー国際空港では、管制官が対応できるまで離陸が禁止されるなど地上での遅延が発生した。

ダフィー運輸長官は６日、記者会見で、政府閉鎖に陥って以降、病欠する管制官の数が増加していると述べた。「今や、私たちの空域を管制している彼らは、『住宅ローンをどうやって払おうか？ 車のローンの支払はどうしよう？』と考えている」

ダフィー氏は、今回の閉鎖期間中、政府は空域の安全を守るために必要な措置を講じると強調した。

ダフィー氏の「病欠の連絡が増えれば、米国民にとって安全な割合まで運航数を減らす」との発言はその後に発生した遅延を予感させるものだった。

ストライキのような組織的な職務行動は連邦法で禁止されているが、航空管制官の人員数は限られており、予定外の休暇を取る職員が少数でるだけでも大きな問題を引き起こす可能性は十分にある。

「もし誰かがウーバーの運転手として状況を改善するために病気休暇を取らなければならないとすれば、それは彼ら自身の決断だ」とダフィー氏は述べ、政府閉鎖の終結を求めた。同氏は閉鎖の責任が民主党議員にあるとしている。「彼らに給与を得るための副業を見つけてほしいとは思っていない。今やっている仕事、飛行機が飛び続けられるようにする仕事に見合った報酬を受け取ってほしい」

管制官を代表する労働組合である全米航空管制官協会（ＮＡＴＣＡ）は、この問題について数十年にわたる人員不足を浮き彫りにしていると指摘した。

ＮＡＴＣＡは声明で、「管制官が数人、任意の日に病欠するのは普通のことだ。今回の件は、全国的にこうした極めて重要な安全に関わる専門家が不足する中で、私たちの航空システムがいかに脆弱（ぜいじゃく）かを示す最新の事例だ」と述べた。「約１万１０００人の認定管制官が職務を続けており、多くは週６日、１０時間働き、何百万人もの乗客を安全に目的地まで誘導するという並外れた献身的な働きぶりを見せている。しかも、この政府閉鎖期間中、彼らはみな無給だ」